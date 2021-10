Tots els detalls de casament lligats i ... El fotògraf t'esborra les fotos per venjança!

@EP





El casament d'una persona és un moment únic. Normalment, es controla fins a l'últim detall perquè tot surti perfecte. Des de l'adorn més petit fins al dinar o el ball. I una part molt important de tot això és el fotògraf. Tenir fotos o vídeos per a poder veure el dia una vegada i una altra.





Aquesta parella tenia tot perfectament lligat. Bé, tot no. Un usuari de la xarxa social Reddit va explicar la història. L'home era amic de la parella i li van pagar pocs diners per fer les fotos, però ell va accedir. El que no esperava és que el tractessin tan malament i li deixessin sense poder seure ni menjar durant la celebració.





L'home va explicar que va realitzar tot. Va acompanyar a la núvia, va fer foto dels convidats, dels discursos i de tots els detalls del casament, però que quan feia sis hores que treballava va decidir parar per poder menjar alguna cosa. En aquell moment va descobrir que no tenia lloc a la taula.





Per això, es va plantar davant del nuvi i li va dir que havia de marxar a menjar alguna cosa i beure, però el nuvi es va negar, així que el fotògraf va decidir esborrar totes les fotos davant d'ell i anar-se'n del banquet. Amb tot això, la parella s'ha quedat sense cap foto del dia.