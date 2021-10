Un pet provoca una baralla entre 12 persones al balneari de Caldea, a Andorra

Caldea @ep





Mai un pet ha estat tan polèmic. Tot va començar a mitjanit d'aquest dilluns al Centre Termolúdic Caldea, a Andorra. Diversos clients del balneari es trobaven als vestidors a punt d'abandonar les instal·lacions quan, de sobte, un usuari es va acostar a un altre i es va tirar una flatulència al seu costat sense dir res. Aquest gest tan poc amigable enfadar a la persona que va rebre el "regal enverinat", iniciant una baralla on van participar fins a dotze persones i que va acabar amb tres detinguts.





Segons revela el diari andorrà Altaveu, l'usuari que s'havia tirat un pet i el que el va rebre van començar a insultar-se fins que l'ambient es va caldejar, i van començar a colpejar-. En aquest moment van intervenir les famílies de les dues persones, donant inici a una gran baralla en què es van propinar cops de puny, puntades de peu i empentes. Fins a dotze persones van arribar a participar a la batalla campal dins el balneari.





Aviat van arribar els serveis de seguretat de Caldea al lloc, però no van poder fer res per acabar amb la baralla, per la qual cosa es van veure obligats a avisar la policia de al Principat. Fins al lloc s'han desplaçat quatre patrulles, que van detenir els dos implicats en la baralla i a una altra dona que es va enfrontar als agents i els va insultar.









La jornada de relaxació al balneari va acabar als calabossos a causa d'una flatulència. Els tres detinguts han estat alliberats i condemnats a penes que encara no han estat filtrades als mitjans.