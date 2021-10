Veneçuela: Raúl Isaías Baduel, deu i comptant

@EP





El General Raúl Isaías Baduel de 66 anys, va ser un dels més antics presos polítics del règim i potser el més emblemàtic, per la seva estreta relació amb Chávez i al seu alt prestigi dins de la Força Armada. La seva recent mort (12 d'octubre 2021) ocorreguda sota la custòdia de govern, ha posat en evidència, un cop més i de manera tràgica, la situació dels presoners polítics a Veneçuela.





El General Baduel, tot i haver estat comandant de l'Exèrcit i ministre de la Defensa durant el govern del president Chávez, a més de responsable del seu rescat i restitució al poder després de la seva aprensió durant el cop d'estat de 2002, i padrí d'una de les seves filles, va ser posat a la presó el 2009 acusat de presumpta corrupció, després de convertir-se en crític del règim i manifestar-se en contra de la reforma constitucional el 2007. També es va comentar que una de les raons pel seu empresonament, va ser la por del mateix president pel poder i el prestigi del general.





En 2017 va ser posat en llibertat, però mai va sortir de la presó, ja que el nou president li va imputar dos delictes: atemptar contra la llibertat i la independència de la nació i traïció a la pàtria. Durant aquest temps i fins a la seva mort, va estar freqüentment i per llargs períodes, incomunicat en una petita cel·la anomenada "la tomba", a càrrec del Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional (SEBIN). Durant els últims anys, la família del general va estar insistint en la denúncia sobre la il·legitimitat de la seva detenció i la seva submissió a un "llimbs jurídics", a més d'assenyalar les tortures psicològiques a què va ser sotmès.





Sens dubte, les causes de la seva mort, encara no aclarides, seran elements que posaran en relleu el tarannà de govern amb relació als seus enemics polítics; i és que el General Raúl Isaías Baduel és només el més recent presoner polític dels deu que ha mort sota custòdia.





En aquest sentit, crec que és un bon moment per recordar respecte als que han mort a la presó abans que ell, des del 2015 fins a la data.





Desfent el temps, Gabriel Medina tenia 39 anys d'edat i el van acusar el 2020 de planificar un segrest contra el primer vicepresident del Partit Socialista Unit de Veneçuela (PSUV). Va morir l'agost de 2021, segons diuen, d'una aturada respiratòria a l'hospital Manuel Núñez Tovar, de Maturín.





Salvador Franco va ser detingut juntament amb altres 12 indígenes de l'ètnia pemón, el desembre de 2019. El govern va acusar el grup, d'haver participat en un suposat assalt a les instal·lacions del Batalló Mariano Montilla de la qual, segons van dir, van sostreure armament militar. Salvador va morir a la presó el gener de 2021 per falta d'atenció mèdica.





Pedro Pablo Santana, de 75 anys va ser detingut l'agost de 2019 per funcionaris de la Direcció i Intel·ligència Militar (DGCIM) a casa de Caracas. El govern ho va vincular a un pla d'accions terroristes. Va morir l'agost de l'any 2020.





Rafael Acosta Arévalo, capità de corbeta de l'Armada va morir el juny de 2019 mentre estava sota custòdia de funcionaris del DGCIM. Segons l'autòpsia , ha mort a causa de les tortures a què va ser sotmès. Acosta Arévalo va ser detingut el 21 de juny, acusat d'estar involucrat, presumptament, en un cop d'Estat que incloïa l'assassinat d'alguns líders del partit de govern.





Nelson Martínez, de 67 anys, expresident de Petrolis de Veneçuela (PDVSA) i de Citgo va morir el desembre de 2018, a l'hospital Militar. Va ser detingut el novembre de 2011 per presumpta corrupció i va estar gairebé un any a la DGCIM. Martínez patia una malaltia crònica, l'evolució va agreujar per falta d'atenció mèdica adequada.





Fernando Alberto Albán va ser regidor del municipi Libertador, presumptament es va suïcidar a l'octubre de 2018 mentre romania en els calabossos del Sebin. Albán havia estat detingut aquest mateix mes. L'arrest va tenir lloc a l'aeroport internacional de Maiquetía i el vinculaven amb l'intent de magnicidi d'agost de 2018.





Rafael Eduardo Arreaza de 28 anys, tinent de l'Exèrcit va ser detingut el març de 2017, va morir el novembre de 2017, després d'un presumpte intent de fugida, juntament amb set companys, mentre eren traslladats als tribunals militars. Va resultar ferit a l'abdomen i una cama, i es comenta que no va ser degudament atès.





Carlos Andrés García, de 44 anys, regidor a l'estat Apuri, va morir el setembre de 2017 a conseqüència d'un accident cerebrovascular per falta d'atenció mèdica. Funcionaris del SEBIN el van detenir quan arribava a casa, i ho van acusar dels delictes de furt qualificat, instigació pública i incendi en grau de coautor, en els saquejos que al desembre de 2016; la detenció va tenir lloc al desembre de 2016 i va romandre detingut sense judici fins a la seva mort.





Rodolfo González Martínez, de 64 anys, va ser detingut l'abril de 2014, durant un aplanament en el seu habitatge, a Caracas, suposadament per la seva participació en les protestes d'aquest any en contra de govern. Va morir el març de 2015, presumptament a causa d'un suïcidar a les cel·les del SEBIN.





Finalment, seria injust no esmentar, encara que va passar abans de l'any 2015, el cas del Sr. Franklin Brito, un productor agropecuari que es va declarar en vaga de fam en defensa de les terres que li van ser confiscades pel govern, violentant tot l'ordenament jurídic. Brito va morir l'agost de 2010, a l'Hospital Militar.





Tots aquests casos expressen amb claredat, l'acarnissament amb la qual es tracta els 359 presoners polítics, 42 dels quals estan patint de malalties greus i estan delicats de salut; acarnissament i negligència que no respecta els drets humans i la vida, i que s'estén als presos comuns, ja que segons les dades disponibles, només entre 2019 i 2020, han mort 424 presos en centres penitenciaris i cel·les de retenció de la policia.





A això caldria afegir els centenars d'execucions extrajudicials i assassinats (es diu que unes 6 mil) de les quals s'ha acusat les Forces especials de seguretat policial, (FAES), segons consta en l'expedient que "reposa" en la Cort Penal Internacional. Un exemple de la violència, la negligència i la tortura, utilitzades com a arma política per un govern autoritari, davant el qual el món es fa la "vista grossa".