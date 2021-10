Els aeroports reprenen la normalitat obrint les portes de les seves terminals a tothom

@EP





Raquel Sánchez, la ministra de transports, ja va avisar fa una setmana que les portes de les terminals per a tothom no trigarien a obrir-se. I, just sis després, la nova normalitat sembla que va prenent forma. Els aeroports han obert les portes perquè els acompanyants puguin entrar per acomiadar i recollir els passatgers.





La restricció als aeroports va començar fa ja un any i tres mesos. Els familiars tenien prohibit accedir, però el Govern, davant la millora de la situació sanitària ha aixecat aquesta restricció.





Només el personal essencial i els passatgers podien accedir a les terminals. Era imprescindible mostrar la targeta d'embarcament i no podies entrar fins sis hores abans del vol. La normalitat segueix arribant, tot i que les aerolínies encara no han aconseguit tornar als números d'abans de la pandèmia. Actualment volen entre el 60% i el 65% del total de 2019.