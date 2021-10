Això és el que passa quan intentes acariciar a un senglar salvatge

@EP





Els senglars són animals salvatges i que ataquen si s i senten amenaçats. Això és una cosa que tothom sap, però aquest home va intentar acariciar a l'animal i clar, va passar el que havia de passar. L'home es va posar davant allargant la mà i el senglar el va atacar i el va tirar a terra.







En el vídeo es pot observar com l'home està cridant al senglar perquè s'acosta. De fet, intenta acariciar-com si fos un animal domèstic, però la realitat és molt diferent d'això.





El senglar es va acostar molt lentament i aquí l'home va arribar a pensar que l'animal no li atacaria. No obstant això, el senglar semblava tenir molt clares les seves intencions i es va tirar a sobre de l'home mentre deixava anar un grunyit.





Al final del vídeo no queda clar com acaba l'home, però segur que ha après la lliçó per no tornar a acostar-se a aquest tipus d'animals. A la fi, no són animals violents, però si se senten amenaçats...