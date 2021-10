La Ria Estrela de Murs-Noia, incorporada al Camí de Santiago

Que el Camí de Santiago té nombroses variants, és cosa ben sabuda. En no poques ocasions es tracta de recorreguts de parva longitud, com és el de la Ria Murs-Noia o Ria Estrela, que discorre per la província de Corunya i travessa els pobles d'Ames, Brión, Lousame, Murs, Noia, Porto do són, Rois fins a arribar a Santiago de Compostel·la. Un cop rehabilitats els trams dels que s'havia perdut la memòria, la ruta està en l'actualitat perfectament transitable, per la qual cosa el capítol catedralici compostel·là va acordar l'últim 15 de desembre la seu integració en l'itinerari jacobeu, de manera que a partir d'ara els pelegrins que passin per ella i compleixin tots els requisits tenen dret a l'obtenció de la preuada Compostel·la.





Foto: Carmen Romero





Aquesta ruta té el seu origen en la segona croada, quan en 1147 va arribar a l'estuari del Tambre, camí de Terra Santa, una esquadra de més de 200 naus procedents de la Gran Bretanya, Borgonya i Alemanya, mentre que en 1168 el rei Ferran II va atorgar la carta Pobla de fundació de la vila de Noia amb la intenció règia de restaurar el "Portus Apostoli". Entre 1431 i 1432 el comerciant venecià Pietro Querini va peregrinar des Murs fins a Santiago de Compostel·la i al segle XVI Carles V va ordenar al governador de Galícia l'alliberament de 50 pelegrins francesos capturats al port de Murs i va disposar l'exempció de tributs de tots ells. Més tard, la ruta va ser caient en l'oblit fins a la seva recuperació en el nostre temps.





La forma més original de fer la ruta és per via marítima bord d'un veler el patró del qual exerceix de guia i en el qual els viatgers poden allotjar-se, prendre els diverses menjars i aturar-se per visitar el Parc Nacional Marítim terrestre de les illes atlàntiques de Galícia, amb Cíes i Ons.





Els que vulguin resseguir la ruta per via terrestre gaudiran d'un escenari paisatgístic i monumental impressionant amb la Muntanya Louro, la llacuna de Xalfas, els diversos miradors existents, el castro de Porto de Son, els centres històrics de Muros i Noia, els museus de marea, laudes Gremiais, Etnogràfic de Mar de Noia i Miner de Sant Finx, la sureda de Lourenzo, la Hidroelèctrica del Tambre, el pont medieval de Portenafonso, l'església de Sant Pere de Murs, el monestir de Tocosoutos, Sant Campio de Orente, així com les onze platges existents, des de la d'As Furnas al sud, a la d'Ancoradoiro al nord





De tot això va parlar el gerent de la Ruta, Sebastià Valverde, en ocasió de la presentació de la ruta i de la ria a Barcelona, acte que va ser acompanyat d'una demostració gastronòmica d'especialitats pròpies d'aquesta zona. Hi van participar els xefs Manuel Pérez Lois, que va preparar pernil de porco celta i truita romana; Pepe Senante, amb escopinyes al natural -el marisc més freqüent a la Ria Estrela, d'excel·lent qualitat- amb crema freda; Montse Santos, de Casa de Tella i Rosalía, amb ceviche de verat i xouvas; i Manuel Abeleira amb richons (llardons).