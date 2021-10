Jeff Bezos vol crear una estació espacial per a turistes

Estació espacial internacional @ep





Blue Origin , la companyia de turisme espacial i de coets fundada per Jeff Bezos , proposa una nova i massiva estació espacial comercial anomenada " Orbital Reef " que podria usar-se per albergar experiments científics, escapades de vacances i, potencialment, fins i tot en fabricació espacial.





La companyia planeja treballar juntament amb la startup Sierra Space per dur a terme l'estació espacial , i Boeing planeja dissenyar un mòdul de recerca a l'estació, encara que no hi ha garanties que les companyies puguin fer-ho realitat. Aquests projectes segueixen sent exorbitantment cars i arriscats, probablement costen desenes de milers de milions de dòlars i requereixen múltiples llançaments segurs abans que un humà ni tan sols pugi a bord.





Blue Origin i Sierra Space planegen cofinançar l'estació espacial, encara que els executius es van negar a donar una estimació del cost total durant una conferència de premsa dilluns. Van afegir que esperen signar amb la NASA com a inquilí àncora, encara que no està exactament clar com podria prendre forma aquesta associació.





La NASA ha realitzat convocatòries de propostes per a estacions espacials comercials ja que l'Estació Espacial Internacional de 20 anys , que ha acollit tripulacions d'astronautes professionals dels Estats Units, Rússia i més de cent països més, s'acosta al final de la vida útil. . Diverses altres empreses, incloses les startups amb seu a Texas Nanoracks i Axiom, han fet propostes similars.





Blue Origin espera que Orbital Reef pugui estar operatiu a finals de la dècada de 2020, encara que haurà de fer força perquè això passi. La companyia només ha gestionat uns quants vols suborbitals tripulats fins ara, igual que la NASA va aconseguir per primera vegada a principis de la dècada del 1960, i encara ha de posar una nau espacial en òrbita, i encara menys una persona.