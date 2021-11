Messi llegeix la cartilla a Laporta

Joan Laporta , president del Barça en segon mandat -mai segones parts van ser bones- li agrada ser protagonista, ningú no en té cap dubte. Però és protagonista per les coses que fa, és una mala inversió en imatge. Va guanyar les eleccions als seus rivals perquè es va despatx dient que ell era l'únic que podia garantir la continuïtat de Messi , i una bona part dels socis s'ho va creure. Tal va ser la seva “aposta” per l'astre argentí que fins i tot va protagonitzar un vídeo en què se'l veia abraçant un maniquí amb la samarreta de Messi, però sense cap -seria premonitori del que li faria després?- en què prometia una oferta que no podia rebutjar… És més, ho tenia tan “clar” que fins i tot va arribar a declarar que “si guanya un altre candidat, Messi no es quedarà”. Una afirmació que s?ha complert guanyant ell, gràcies a Messi. És un frau la seva victòria? És evident que sí, però no ha dimitit, no se'n dóna per assabentat.





@ep





Aquest diumenge el diari Sport, diari de capçalera de Laporta - ¿Haurà canviat de mig? entrevistava Leo Messi, i entre altres coses - ell segueix sent del Barça, no s'oblida- es va referir a les paraules pronunciades mesos enrere pel president Laporta que afirmava que “ tenia l'esperança il·lusa que Messi jugaria gratis per quedar-se” , paraules que s'han quedat gravades a la memòria del futbolista que havia donat suport a Laporta.Per això, el jugador explicava que “em van doldre perquè crec que no té necessitat de dir això, és com treure't la pilota de sobre i no assumir-ne les conseqüències, "A continuació afegir que a ell ningú li havia demanat jugar gratis. Que ell hauria fet tot el possible per continuar: s'havia abaixat el sou al 50% quan li van demanar, i que va fer tot el possible per seguir al Barça" .





Unes declaracions que ha volgut fer per aclarir qualsevol mena de dubte a l'afició barcelonista sobre la seva actuació en aquest desagradable episodi en què Laporta ha volgut carregar-li totes les culpes. Messi va ser “l'enganxament” per tornar a fer-se amb la presidència blaugrana, que, per cert, malgrat les mentides, les coses no és que li surtin gaire bé que diguem . Tot just arribar, va fer “neteja” catalogada de venjança, carregant-se a tots aquells que ell creia que l'havien traït. Per això no dubto d'envoltar-se dels seus amics i fins i tot dels seus familiars. No li va tremolar el pols. Tampoc va passar quan va cessar Koeman dies després d'haver-ho confirmat en el càrrec d'entrenador. Al final, quan parla d'una cosa, s'haurà d'interpretar que serà la contrària.





Ja al seu dia, en el moment de negociar amb Messi, i li van dir que podia marxar al PSG, el seu equip actual, Laporta va assenyalar que “la renovació de Messi hauria posat el risc el futur del club”. A més per justificar la marxa de Leo, va postil·lar que “el club està per sobre de qualsevol jugador”, una frase que també es podia aplicar després de la seva brillant gestió al capdavant del Barça.





Laporta és un magnífic actor que les evidències estan deixant veure el que hi ha darrere de cadascuna de les seves actuacions, per ara poc brillants. Sol utilitzar qui faci falta per treure benefici propi, sense importar-li els danys col·laterals que pugui tenir. Ja en la seva primera etapa va utilitzar el seu cunyat, Alejandro Echevarría, i ho va sacrificar sense dubtar-ho quan va sortir a la llum la seva vinculació amb la Fundació Francisco Franco. És més, va arribar a dir en roda de premsa a un periodista que “No tornarà a trepitjar el vestidor del Barça i si ho veu, m'ho saber que actuaré en conseqüència”, Ara, quan ha tingut problemes, també amb les penyes ànima del club , ha tornat a tirar d'excunyat i li està traient les castanyes del foc., amb aquesta discreció que sempre l'ha caracteritzat per la vocació de barcelonista.





A Laporta les castanyes, els moniatos i els panelleTs se li hauran ennuegat aquest diumenge escoltant/llegint les declaracions de Messi i és que al final, “la mentida té les potes molt curtes”.