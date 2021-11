CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Andreu Buenafuente /@EP





Bona tarda, estimades lectores i lectors!





Primer dia de la setmana i justament avui, dia 15 de novembre, ens hem assabentat d'una notícia "trista" per als seguidors d'Andreu Buenafuente. I és que Movistar+ ha informat que després de més de 900 programes i set temporades, el programa que condueix l'humorista català, Late Motive, s'acomiadarà el proper 23 desembre.





El motiu? Doncs, segons El Terrat, és perquè Buenafuente vol "continuar jugant a l'audiovisual amb nous reptes i projectes". Però no us preocupeu, estimades lectores i lectors, perquè encara que Buenafuente se'n vagi, Catalunyapress es queda -esperem que sigui per molts anys més- per informar-vos de tota l'actualitat. Així que us deixem amb més notícies del dia...

















LES 4 NOTÍCIES DEL DIA