Centenars d'estornells morts cauen sobre cotxes i ciutadans a Ferrol

Estornells morts - Foto cedida a @EP





Els ciutadans de Ferrol, a Galícia, van viure aquest divendres un estrany succés: diversos centenars d'estornells van caure morts o moribunds sobre els seus caps i sobre els vehicles aparcats al carrer.





En concret, el succés va tenir lloc en un tram del carrer Alcalde Quintanilla i als jardins del darrere de l'hospital Juan Cardona. De sobte, al voltant de 300 aus mortes o a punt de morir van caure del cel sorprenent i sobresaltant els que eren allà.





La policia es va personar a la zona i va retirar les aus mortes de les voreres. Després, un tècnic de la Conselleria de Medi Ambient es va desplaçar fins a Ferrol per recollir dues de les aus i traslladar-les al centre d'Oleiros per fer-los exàmens i esbrinar el que va passar. D'altra banda, van localitzar cinc exemplars vius, que van ser traslladats al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge perquè no podien reprendre el vol.





Tot i que es desconeixen les causes de la mort, fonts consultades per Europapress assenyalen que podria haver estat una electrocució. Si un dels ocells toca un cable d'alta tensió i s'electrocuta, com volen enganxats els uns als altres, es produeix l'arc elèctric i es transmet ràpidament a la resta de la bandada, produint l'electrocució de molts més.