Prepara les vacances als Estats Units després de la reobertura de fronteres

La reobertura de les fronteres dels Estats Units a partir del 8 de novembre per als turistes amb la pauta completa de vacunació ha donat esperança a aquells que estaven planejant un viatge a aquest país o simplement buscaven una destinació interessant de llarga distància per passar unes vacances. Des de l'Estàtua de la Llibertat fins al pont Golden Gate o el Gran Canó: no és casualitat que els Estats Units siguin una de les destinacions de vacances més populars del món. Per poder viatjar amb tranquil·litat, calen alguns preparatius, independentment de la part dels EUA que es visiti.





Quins documents calen?





Un dels passos més importants abans de viatjar als Estats Units és obtenir un visat o una autorització de viatge. A diferència d'altres destinacions com Vietnam o Tanzània, no és possible obtenir un visat a l'arribada, per això cal obtenir una autorització de viatge (ESTA) abans de fer la facturació per al vol. Les companyies aèries comprovaran que el passatger té un “ESTA EUA” o un visat vàlid abans de permetre embarcar en el vol. Per evitar sorpreses desagradables, es recomana sol·licitar l'ESTA tan aviat com es decideixi viatjar als Estats Units.





Què és un ESTA?





Des del 1989, els espanyols estan exempts de l'obligació de visat per als Estats Units i poden viatjar a aquest país gràcies al Programa d'Exempció de Visat. Des de llavors s'ha creat l'ESTA (sigles en anglès de “Sistema Electrònic d'Autorització de Viatge”) perquè les autoritats nord-americanes puguin garantir la seguretat del país i evitar que persones indesitjables trepitgin terra nord-americà. Així doncs, aquesta autorització substitueix el visat en la majoria dels casos, i el procediment d'aquest EUA és molt senzill. S'ha d'emplenar un formulari digital i, un cop el servei d'immigració revisa la sol·licitud, l'ESTA es rep per correu electrònic en un termini de 72 hores.





Quins són els requisits per sol·licitar l'ESTA?





Tot i que la majoria dels espanyols poden utilitzar un ESTA per a les seves vacances als Estats Units, els viatgers han de complir una sèrie de criteris. En primer lloc, cada viatger ha de tenir un passaport vàlid per a la durada de la seva estada als Estats Units.





També s'ha d'haver reservat un bitllet de tornada o un bitllet per a un vol d'anada i tornada a un altre país a l'arribada als EUA. Així mateix, no es pot romandre més de 90 dies consecutius al país ni viatjar amb un ESTA la validesa dels quals hagi sobrepassat els seus 2 anys. Tampoc no es pot sol·licitar un visat, una pròrroga o un permís de residència un cop s'està als Estats Units. Amb un ESTA no està permès treballar per a una empresa nord-americana i només es pot utilitzar per a unes vacances, un viatge de negocis o una escala als Estats Units.





Quins altres documents són necessaris?





A més de portar una autorització de viatge ESTA i el passaport amb què s'ha sol·licitat durant el viatge pels Estats Units, si es vol conduir al país per carreteres com la mítica Ruta 66, cal un permís de conduir internacional, que es pot sol·licitar a la Direcció General de Trànsit (DGT). Tot i que no és obligatori, us recomanem que contacteu amb una companyia d'assegurances per garantir una cobertura mèdica per als viatges fora d'Europa i informar-vos amb antelació sobre les comissions bancàries als Estats Units.





Requisits d'entrada als Estats Units després de la reobertura de fronteres





Després de 18 mesos, els Estats Units reobre les fronteres als viatgers europeus i britànics amb la pauta completa de vacunació. Les vacunes acceptades són Moderna, AstraZeneca/Covishield, Pfizer/BioNtech, Janssen/Johnson&Johnson Sinopharm i Sinovac.





Els viatgers, a més de comptar amb un certificat de vacunació expedit per una autoritat governamental (cosa que no s'aplica per als menors de 18 anys), haurien de mostrar un resultat negatiu d'una prova PCR realitzada fins a tres dies abans de la sortida. Aquests nous requisits no s'apliquen als viatgers que entren als Estats Units per terra des de Canadà o Mèxic.