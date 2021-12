L'inici de l'Hivern el 2021 i què podem veure al cel

L'hivern el 2021 per a l' hemisferi nord comença el 21 de desembre, per a l'hemisferi sud començarà l'estiu . i Acabarà el 20 de març del 2022 amb l'inici de l'estació primaveral per a l'hemisferi nord de la Terra.





Photo by Ashan Rai on Pexels.com





A aquest dia de l'inici de l'hivern se'l denomina solstici d'hivern, (solstici significa “Sol quiet” doncs durant diversos dies i just al migdia el Sol està pràcticament a la mateixa altura). La durada de l'hivern és menor en comparació amb altres estacions ja que a l'hivern la terra és més a prop del Sol, és a dir al periheli.









I per les lleis de kepler quan un objecte en la seva òrbita és més a prop de la seva estrella es trasllada al seu voltant molt més de pressa:







2a llei de Kepler; el radi vector que uneix un planeta i el Sol escombra àrees iguals en temps iguals. Per tant per escombrar al mateix temps l'àrea més propera al Sol el planeta ha d'augmentar la velocitat orbital.





Us preguntareu per què en estar tan a prop del Sol estem a l'hivern, doncs això és degut a la inclinació de la Terra, diguem que a la part nord de la Terra els raigs ja no arriben tan perpendiculars com arribar a la part sud, per això a l'Hemisferi Sud comença l'estiu i al nostre hemisferi l'hivern, amb el Sol a més a baixa altura sobre l'horitzó i observant-ho menys hores al dia.





















En aquesta estació podrem veure a l'hemisferi nord Orió flamant entre les estrelles, així com Taure , Bessons, i desenes més de constel·lacions espectaculars… el cel d'hivern és d'allò més brillants i bonics que es puguin arribar a observar. A l'inici de l'any tindrem una pluja d'estrelles fugaces precioses: les Quadrantides, amb el radiant a la constel·lació de Boyero (120 meteors per hora) el 3 de gener de 2022.