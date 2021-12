El primer vol entre Madrid i Andorra registra un 100% de feina

El cap de Govern, Xavier Espot, en el seu discurs després que aterrés el primer avió a l'aeroport d'Andorra-La Seu procedent de Barajas-Madrid @ep







El primer vol de la ruta aèria regular entre els aeroports d' Andorra – La Seu d'Urgell i Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha registrat una ocupació del 100%.





El Govern d'Andorra ha informat en un tuit de l'aterratge de l'avió, un ATR 72-600 d'Air Nostrum, a la infraestructura aeroportuària pirinenca.





En un comunicat, la companyia aeronàutica ha detallat que al vol inaugural han viatjat 42 passatgers, entre els quals hi havia el ministre de Presidència, Economia i Empresa d'Andorra, Jordi Gallardo, i l'ambaixador d'Espanya al Principat, Àngel Ros , a més altres representants del teixit econòmic del país.





Per celebrar la connexió de Madrid amb l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell s'han fet dos actes, un a Barajas-Madrid i un altre al Pirineu, on després d'aterrar l'avió s'ha batejat amb aigua.





A l'acte celebrat a Barajas han intervingut la ministra d'Espanya de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , i el mateix Gallardo, que han estat acompanyats pel president d'AENA, Maurici Lucena ; el conseller de Presidència de la Comunitat de Madrid, Enrique López; i la regidora de Turisme de l'Ajuntament de Madrid, Almudena Maíllo.





REFORÇ DE LA CONNEXIÓ ENTRE PAÏSOS





Raquel Sánchez ha assenyalat "l'encertat d'aquesta nova connexió aèria, que servirà per unir més els dos territoris i que, a més, ha comptat amb la participació conjunta dels sectors públic i privat".





Per a la ministra, es tracta d'"una fita que reforça les bones relacions i la connectivitat entre els dos països" , en un sector que veu clau en les comunicacions de països com Andorra i Espanya, on creu que el turisme és fonamental en la seva economia.





D'altra banda, ha mostrat la seva disposició a continuar estrenyent les bones relacions amb Andorra a l'àmbit dels transports: "Espero que aquest primer vol entre els dos països sigui la porta d'entrada de noves oportunitats per als nostres ciutadans", ha afirmat.





Per part seva, Gallardo ha subratllat el fet que les connexions d'aquesta ruta permetran que viatgers de qualsevol part del món puguin descobrir Andorra i el Pirineu català en general, i la comarca de l'Alt Urgell (Lleida) en particular.





" Vam començar aquesta aventura de la mà d'una companyia referent a l'àmbit dels vols regionals i ho fem convençuts que, en aquest projecte, no podíem tenir millor company de viatge ", ha dit Gallardo, que creu que en un futur s'obriran noves rutes des de l´aeroport d´Andorra-La Seu.





El ministre andorrà també ha assenyalat que la nova ruta reforça i millora la connectivitat del Principat, i ha recordat que "es tracta d´una fita anhelada que serà beneficiosa per a Andorra i tot el Pirineu, tant per atraure turistes com per afavorir els negocis", ha informat l'Executiu andorrà en un tuit.





"ESFORÇ CONJUNT"





A Madrid també hi ha intervingut Lucena, que ha valorat l'aposta d'Air Nostrum per la connexió dels dos destins i ha destacat que "ha estat l'esforç conjunt de molts" fet que ha permès la inauguració de la nova connexió d'Air Nostrum.





A l'aeroport d'Andorra-La Seu, el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot , ha valorat que "la infraestructura, amb la implicació pública i privada necessària, es convertirà en un veritable eix vertebrador de l'activitat econòmica i es convertirà en una nova porta d´entrada per a visitants, residents i empreses".





DOS VOLS SETMANALS D'IDA I TORNADA





El conveni establia l'inici d'operacions a partir de mitjans de gener, però Air Nostrum va decidir incloure Andorra a la llista de destins amb operació especial per a aquest Nadal.





Així, als vols inaugurals d'aquest divendres els seguiran els del diumenge 19, dijous 23, diumenge 26, dijous 30, diumenge 2 de gener, dijous 6 i diumenge 9.





En tots els casos, les sortides des de Madrid seran a les 14.30 hores i des d'Andorra-La Seu d'Urgell a les 16.50 hores.





A partir del 14 de gener, la companyia reprendrà l'operació regular, operant des de llavors divendres i diumenges, amb els mateixos horaris que ara.





Les reserves en les tres primeres setmanes d'operació mostren una resposta de la demanda en línia amb el que espera Air Nostrum tenint en compte les circumstàncies actuals, un 41% per a aquest període nadalenc.





"A l'examen de les reserves es pot observar que hi ha connexions amb vols de Gran Canària, Niça, Menorca, Roma, i Vigo", ha detallat Air Nostrum.





L'AEROPORT ANDORRA-LA SEU





L'aeroport Andorra-La Seu d'Urgell és a l'Alt Urgell (Lleida), a 17 quilòmetres de la frontera amb Andorra, i està gestionat per Aeroports de Catalunya.





Hi ha un servei de transport entre l'aeroport i el Principat d'Andorra que ofereix Autocars Nadal amb un cost de sis euros per trajecte; i s'ha coordinat l'arribada i la sortida dels autocars perquè coincideixin amb l'operativa dels vols.





Amb 75.507 vols i uns 5,2 milions de passatgers anuals, Air Nostrum és "la companyia líder de l'aviació regional a Espanya i una de les aerolínies europees més grans de la seva classe".





Opera per al Grup Iberia sota la marca Iberia Regional Air Nostrum, factura més de 501 milions d'euros i compta amb uns 1.400 empleats.