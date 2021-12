CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Performance de llums feta amb drons, creada per l'empresa catalana Flock Drone Art, que ha guanyat el premi de millor espectacle de fins a 100 drons del 2021 /@Flock Drone Art







avui us portem una fotografia sorprenent que va tenir lloc a Lloret de Mar aquest estiu.





Es tracta d'una performance de llums feta amb drons i creada per l'empresa catalana Flock Drone Art, que aquest dilluns ha guanyat el premi de millor espectacle de fins a 100 drons del 2021, que atorga anualment la companyia europea UGCS dins dels guardons dels millors espectacles d'arreu del món. Aquest 2021 se n'ha celebrat la segona edició i s'hi han presentat 214 empreses de fins a 104 països diferents.





L'espectacle, que combina art i tecnologia, va dibuixar al cel de Lloret de Mar figures de prop de 100 metres d’altura. Una proposta artística feta a mida on es mostrava la correlació que té la ciutat amb el mar, dibuixant icones de la part urbana i fent referències a la vida submarina que l'envolta, amb figures de grans dimensions de balenes, peixos, crancs o meduses, entre altres. Tot això utilitzant un eixam de 100 drons, on cada aparell disposava d'un potent llum que conforma un "píxel" del dibuix utilitzant el cel com a llenç.







