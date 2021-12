Anatomia d'un paràgraf

Boris Cyrulnik (el psiquiatre francès que ha popularitzat el concepte psicològic de resiliència que permet pistes per refer-se, després de les fallides patides) parla de l'entorn i les estacions de l'ànima al seu recent llibre 'Psicoecologia' (Gedisa). Em fixaré en un paràgraf tangencial, sense continuïtat en aquestes pàgines:





“El vandalisme, que s'expressa trencant els bancs del transport públic o destruint les marquesines dels autobusos, és un comportament degradant que significa: 'Estic enfadat amb aquesta societat on no trobo un lloc. Sóc un estrany a casa meva”.





Vandalisme /@Pixabay





D'entrada, 'vandalisme' és un terme que evoca un antiquíssim poble d'origen escandinau -els vàndals-, en la seva funció de devastar i acovardir. La barbàrie té diferents manifestacions i diversos graus, com tot allò humà. Es remunta a la nit dels temps.





En aquest cas, s'al·ludix a l'expressió concreta de trencar bancs del transport públic o destruir marquesines dels autobusos, però immediatament es pot generalitzar qualsevol material de mobiliari urbà. A aquest comportament Cyrulnik el qualifica de degradant, actes que rebaixen i envileixen els qui l'executen.





És inevitable preguntar-se pels motius d'aquestes destrosses. La tasca d'una rajada que busca fer mal, a partir d'una oportunitat. Un pretext que pot ser social o polític (en aquest cas, per exhibir poder al carrer, segons el patró de la kale borroka ). Hi ha una destrucció programada, però també una altra espontània; en clau de 'desfogament' davant el primer que s'enganxa.





El 1909, els futuristes italians van publicar a la premsa francesa un manifest amb onze punts, el novè glorificava la guerra com a única higiene del món, però també “el militarisme, el patriotisme, el gest destructor dels anarquistes, les idees per les quals es mor i el menyspreu per la dona”. Una barreja estúpida i repulsiva, pròpia de tipus molt ximples i desviadors.





En el paràgraf en qüestió, Boris Cyrulnik marca el significat personal d'unes destrosses al transport públic com una manera de dir que s'està enfadat amb una societat on no es troba un lloc adequat. I que, desvalguts al costat d'altres individus, se senten estranys a la pròpia casa. Un entorn que, lluny de ser-hi acollidor, se'ls mostra hostil o indiferent, i al qual es decideix agredir en venjança.





Immersos en adversitats, trastorns alimentaris, patiments psicològics, malestar i emocions de desesperança (també s'aprèn a desesperar), tot regit per explicacions de causa única; quan es donen. Manca d'aferraments segurs i una transmissió compulsiva de desassossec i de brutalitat, frases feridores sempre a la boca. La mala qualitat de les relacions afectives es tradueix en un embrutiment o bé actiu o bé passiu (o excitats o passetes), amb estímuls que són excessius o són nuls, que generen esclats d'ira o una apagada inanitat.





Destaca Cyrulnik que un cervell només no pot funcionar, ja que necessita el reconeixement d'altres ( alteritat és el terme que empra l'autor) per ser estimulat i orquestrar-se. D'altra banda, l'adolescent ha de modificar la relació amb els pares per deixar de ser el petit que un dia va ser, i que sovint es prolonga de manera indefinida i malaltissa. Entenc que això suposa assumir la maduresa personal i establir-s'hi. Sobre aquest assumpte no es pot deixar de treballar, en consideració al bé de tots i cadascun de nosaltres.