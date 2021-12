Un 2021 per oblidar

Rellotge a la Porta del Sol a les Campanades de 2021 @ep





Arriba al final aquest 2021 , que no ha estat gaire millor que el seu antecessor a causa de les diferents mutacions del Covid que fan estar en tensió totes les persones. Una amenaça que ens ha tingut i ens continua tenint a tots en suspens. És com el joc de l'oca, o com la loteria on tots estem al bombo i amb l'esperança que la nostra bola no surti. És una mica un senseviure. Si es compleixen els consells dels experts aplicant totes les mesures sanitàries, deixeu de pensar que això no ens pot arribar a nosaltres, una mica de sentit comú, deixeu aparcada la por, i intenteu fer una vida el més normal possible . Precaució tota la que calgui, però cal continuar fent una vida tan normal com sigui possible. Ja se sap que la por pot arribar a paralitzar les persones i que és l'arma més terrible.





Gairebé dos anys de còvid i les seves variants, la societat ha patit un cop dur en tots els seus àmbits i ha pogut comprovar en carns pròpies com és de vulnerable, i el senzill que resulta que en uns minuts tot es pugui desplomar com un joc de cartes. No som ni immortals, ni els reis de l'Univers., senzillament som éssers imperfectes als quals pot passar de tot, sense capacitat per predir-ho amb temps i tenir la fórmula màgica per aplicar-la quan això arribi.





L'economia de tots els països ha patit les conseqüències del malvat virus que ha mutat i ho segueix fent constantment , i els investigadors intenten de pressa buscar vacunes que el frenin. L'economia, les empreses i la societat han canviat; la política no tant. El costat positiu, si és que se'l pugui anomenar així, d'aquesta catàstrofe, és que ha sorgit aquesta part bona que la majoria de la gent porta a dins, encara que no sempre l'apliqui, que en moments extrems surt, com un torrent i que ha estat canalitzada per ajudar en la mesura del possible. És la solidaritat, el lliurament d'aportar el que es pugui i no quedar-se aturat en el confort de casa seva com si el tema no fos amb això. És la manifestació solidària més important que s'ha pogut apreciar en aquests anys de “virus” que ha transformat el món i res ja no serà igual.





En tot aquest temps s'ha produït un distanciament físic pel confinament. A canvi, les videoconferències, el Twitter, els missatges i els correus han permès no trencar els vincles amb els éssers estimats: amics familiars, coneguts i fins i tot amb els companys de feina. Estem vivint una revolució gairebé sense adonar-nos , La mascareta s'ha convertit en una segona pell, una barrera per frenar els contagis. La informació sobre el còvid, en els seus diferents formats i mitjans està sent essencial per conèixer el que està passant realment.





Les tecnologies, el teletreball, la distància física, els ERTEs a les empreses, els tancaments de moltes, la caiguda d'alguns sectors empresarials, ha estat sens dubte- continuarà el proper any- una llosa a la qual s'ha hagut de fer front amb resultats diferents. La solitud de molts, les necessitats dels més vulnerables. Un conjunt d'esdeveniments que han desbordat tothom sense excepció.





Aquest any que acaba, ens ha deixat entre d'altres: Filomena, el desastre del volcà de La Palma i com no, òmicron . Tres desastres que han deixat molt tocats a la societat que impotent davant seu ha sabut ser solidària. Ja se'n va un any per per oblidar





Que el 2022, sigui millor en la salut, la feina i que la solidaritat continuï. Bon any per a tots!