Per què Espanya puja impostos i Grècia i Portugal els baixen?

La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero @ep





En els primers dies d'aquest any que acaba de començar arriba la “bona nova” de les pujades d'impostos que va aplicar el Govern i que com es pot deduir afectaran les butxaques de la gran majoria de paganinis. L'aplicació de les alegres pujades no és per d'aquí a uns mesos i esperar que les butxaques es recuperin de les despeses nadalenques i Reis: és des d'aquest primer de mes per millorar la costa de gener i ajudar les rebaixes d'hivern que tant esperen els comerciants. Tot un gest de solidaritat en temps de crisi.





Mentre això passa a l'Espanya del govern bipartit, a l' Alemanya del tripartit format per socialdemòcrates, liberals i verds, el canceller Olaf Schulz , socialdemòcrata ell, ha anunciat que en aquesta legislatura rebaixarà els impostos als ciutadans i a les petites i mitjanes empreses de el país, per un muntant de més de 30.000 milions d'euros. És com si el país hagués jugat la loteria i li hagués caigut la grossa sense gastar-se un euro. Alguns qualifiquen la mesura com la d'un govern responsable, de moment, que ha comprovat com la crisi ocasionada pel cóvid ha fet un forat a les economies de tots, especialment a la dels mitjans i petits empresaris, així com a la classe mitjana , treballadora i fins i tot els rics. No és nou perquè Merkel ja va iniciar aquesta rebaixa l'any 2020 i que li ha servit perquè el nou canceller segueixi amb el full de ruta marcat.





Les grans potències europees: Alemanya , França i Itàlia aposten per la baixada d'impostos en les seves estratègies per evitar una recaiguda econòmica als seus països. Fins a Grècia , país que ha patit durant anys la crisi, ha baixat impostos importants tant a les empreses com als treballadors. El mateix ha passat amb la veïna Portugal , que el seu primer ministre va presentar un programa d'estabilitat a Brussel·les que preveu la rebaixa de la pressió fiscal fins al 2025. Gairebé totes les economies europees han optat per la via alemanya de baixada d'impostos. Si Grècia i Portugal són capaços de baixar impostos, per què no es pot fer a Espanya?





Com que Espanya és diferent, aquí, per portar la contrària, s'han aplicat les consegüents pujades i se seguiran aplicant pel govern bipartit gràcies a les pressions dels socis d'Unidas Podemos, que amb una política populista està portant el PSOE per un camí massa perillós.





Es produiran canvis a les estratègies econòmiques del govern de Pedro Sánchez? Doncs sembla que aquesta no és la línia, sinó tot al contrari. Deia Indira Gandhi que “ cal vigilar els ministres que no poden fer res sense diners i a aquells que volen fer-ho tot només amb diners ”.