CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Avui és dia 7 de gener i això vol dir que ja donem per acabades les festes nadalenques que feia tant de temps que portàvem preparant i esperant. Igualment, avui comencen les rebaixes per a aquells que vulguin aprofitar i donar-se un caprici o canviar algun regal que els Reis no han acabat d'encertar.





Així mateix, aquest divendres -com cada 7 de gener- se celebra el Dia Mundial del Segell Postal, ja que en una jornada com la d'avui va néixer Heinrich Stephan, personatge que va organitzar el sistema postal d'Alemanya i a més va ser el fundador de la Unió Postal Universal (UPU).





Encara que actualment sembla un esforç sense importància atès que tenim correus electrònics, xarxes socials i fins i tot missatgeria instantània a escala global, la UPU en el seu moment va aconseguir estandarditzar les regles internacionals per a l'intercanvi de cartes i paquets en un temps rècord. D'aquesta manera, el correu es va convertir en el servei d'intercanvi d'informació més gran que va tenir la humanitat durant diverses dècades, fins a l'arribada d'Internet.





