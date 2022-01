Quan es recolza els presos etarres i s'obliden de les víctimes

Al voltant de 200 manifestacions demanen a Euskadi i Navarra el final de la "política d'excepció" per als presos d'ETA @ep







Des que EH Bildu dóna suport parlamentari a algunes propostes del Govern bipartit que presideix Pedro Sánchez a canvi, entre altres coses, de portar els presos etarres a les presons d' Euskadi , no han deixat de sonar les veus a favor i en contra de la mesura que s'està realitzant amb força rapidesa. La pressa prem i per continuar comptant amb els vots cal cedir a les demandes dels “socis” puntuals. Això és el que està passant. Queden ja molt pocs presos d' ETA que segueixin fora de les presons del País Basc. Però, tot i així, els col·lectius abertzales, a través d'associacions “ciutadanes”, segueixen pressionant amb manifestacions de suport els etarres, com les més de 200 que s'han celebrat aquest passat dissabte a Euskadi en una ostentació d'escenificació de força.





Els partits independentistes catalans, JxCat , ERC , la CUP i l' ANC , Òmnium Cultural i el Consell per la República , que presideix el fugit Carles Puigdemont , han estat presents a la mateixa Esther Capella , exconsellera de Justícia de la Generalitat i actual delegada del Govern a Madrid; Carme Forcadell , expresidenta del Parlament de Catalunya; i Jordi Sánchez, de JxCat, han format part a les manifestacions de suport. Forcadell assegura als mitjans de comunicació que per solucionar qualsevol conflicte polític cal fer política de reconciliació i, per aprofundir més en les contradiccions de l'expresidenta, aquesta manifestava que l'acte d'avui és la millor via per a aquests conflictes. Homenatjar les víctimes del terrorisme, respectar-les, donar-los veu és molt important i alhora denunciar la situació dels presos”. Ho ha dit i s'ha quedat tan tranquil·la, perquè ella, en la seva etapa de presidenta del Parlament, molt de suport i veu a les associacions de víctimes del terrorisme i als partits que li donaven suport, la veritat és que no li ha donat. És més, tot al contrari. Una actitud que en diu ben poc, que utilitza la doble vara de mesurar i que ha estat representat, se suposa que, a tota la ciutadania de Catalunya i, com es coneix, ha aplicat la política partidista i de divisió a la cambra catalana .





Resulta curiós, per fer servir un terme amable, que als partits independentistes catalans se'ls oblidin els atemptats d'ETA a Catalunya i els morts que han deixat. Passar pàgina és necessari, i que els etarres entrin en política forma part d'una democràcia, no cal dir res. És més, crec que cal normalitzar-ho si els voten, però una altra cosa molt diferent és fer-li el joc i donar-los suport com està passant. Cal no oblidar que el trasllat a les presons basques s'està produint, que segueixen les negociacions - pel mig hi ha el PNB, que per cert no ha estat present a les manifestacions- i que les coses tenen el seu temps, forçar-les només és bo per als interessats. Diuen que han passat deu anys des que la banda terrorista va deixar de matar, però als morts ningú els aproparà als seus familiars. Cal tenir sensibilitat, per a tots, no per a una part. Tot no val.





En aquesta campanya de suport etarra hi ha algun mitjà de comunicació de Catalunya - n'hi ha algun més- regat amb diners institucionals, el director dels quals - el transformista ideològic- va iniciar la seva carrera al PSUC, va passar a la UDC de Durán Lleida i va ser acomodat pel PP al diari del Gran d'Espanya, i finalment convertit en el portaveu de l'independentisme de Puigdemont, recolzava aquest cap de setmana, amb un article seu, les marxes etarres i carregava contra el govern d'Espanya. Tot un model de canvi ideològic exempt d'ètica -per diners?-. Voltaire deia que “els qui creuen que els diners ho fan tot, acaben fent tot per diners ”. El temps de les víctimes i el dolor de les famílies no compten, tot s'hi val, sembla. Però la realitat és ben diferent i el balanç ha d'estar equilibrat. Si no és així, les coses aniran a pitjor. Per moltes 200 manifestacions que segueixin fent i amb el suport escandalós de partits polítics que han tingut i segueixen tenint responsabilitat de Govern…