CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Bona tarda, lectores i lectors!





Amb aquest dilluns, sembla que tot es posa a to i la rutina arriba de nou per reprendre la vida que teníem abans de les vacances de Nadal. Perquè comenceu de nou amb il·lusió i ganes, avui us portem una fotografia que ens recorda com de bonica i espectacular arriba a ser la natura en el seu estat pur. Només cal mirar cap amunt i adonar-nos dels colors, harmonies i composicions d'un cel, en aquest cas, de mitja tarda en un poblet de la comarca del Ripollès.





Així, us animem a deixar les pantalles, els mòbils o la música que tant utilitzem quan anem pel carrer i a parar atenció a tot allò que ens envolta perquè segur que així descobrireu coses que fins ara ni us havíeu fixat.





Amb aquest cel meravellós us deixem amb l'actualitat de la jornada:









LES 4 NOTÍCIES DEL DIA