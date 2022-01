Pobles bonics on veure neu a prop de Barcelona

A gairebé tots ens agrada la neu, sobretot si no tenim l'oportunitat de veure-la molt sovint, com ens passa als ciutadans de Barcelona ciutat i la seva àrea metropolitana. Afortunadament, a les ratxes de més fred no ens hem d'anar gaire lluny per veure-la: hi ha pobles a prop de Barcelona que, al llarg de l'hivern, passen molt de temps tenyits de blanc.





A més, des de Catalunyapress us avancem que alguns dels pobles són molt bonics. Així que prepara paper i bolígraf per anotar aquests pobles per escapar-te d'excursió després d'uns dies de nevades a Catalunya.





BAGÀ





Bagà coberta de neu /@catalunyapress





A una hora i mitja de cotxe aproximadament des del centre de Barcelona hi trobem Bagà. Un poble amb cases de pedra i un ampli patrimoni històric per on creua el riu Bastareny i que a l'hivern queda cobert de neu amb facilitat. Un poble del qual, a més, ja us parlem quan us vam anomenar cinc pobles bonics per fer una excursió sense sortir de Barcelona.





PUIGCERDÀ





El llac de Puigcerdà /@Pixabay





A la província de Girona, tocant a la frontera amb França i a 150 quilòmetres aproximadament del centre de Barcelona ens trobem amb Puigcerdà. Una vila de la qual podem destacar, entre altres coses, el seu bonic i gran llac on viuen diverses espècies i les seves vistes a la muntanya. Donada la seva altitud, tampoc no és estrany que quan arriben borrasques a l'hivern, aquestes descarreguin en forma de neu.





RIBES DE FRESER





Un dels rius de Ribes de Freser /@Catalunyapress





A menys de dues hores de cotxe també ens trobem amb Ribes de Freser, un poble petit, creuat per tres rius i amb molt d'encant. Allí es pot gaudir de la neu però, a més, et deixa a tan sols un trajecte de 40 minuts al cremallera de pujar a les pistes d'esquí de la Vall de Núria.





GUISSONA

















En aquesta ocasió ens anem direcció Lleida per conèixer Guissona, que de tant en tant també es vesteix de blanc. Com a prova, el vídeo que us acabem de deixar. I, si és que aneu, podeu aprofitar i conèixer la petita localitat i fer la ruta dels castells.