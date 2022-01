Intenta contagiar-se de Covid-19 perquè el virus no arruïni el seu casament

Captura del vídeo que @maddysmart31 va pujar a TikTok





Una jove australiana va decidir que el millor per salvar les seves noces era contagiar-se de Covid-19. L'enllaç tindria lloc sis setmanes després però ella encara no havia passat la infecció. Si contreia el virus la mateixa setmana en què es casava, llavors el casament s'hauria de suspendre.





Què va pensar que era el millor? Contagiar-se amb temps suficient per poder guardar els dies de quarantena necessaris. I així ho va fer.





La noia va sortir a una discotecta i va començar a abraçar diversos nois i noies amb qui es trobava allà. També va compartir gots, ja que això implicava un risc d'infecció més gran. Mentrestant, algú del seu entorn va gravar l'insòlit fet en vídeo per compartir-lo a Tiktok.





El vídeo va ser pujat per la usuària @maddysmart31 acompanyant-ho del text "POV (punt de vista), el teu casament és en sis setmanes i encara no has contret Covid-19. Contreu el Covid, no els sentiments".





Alguns usuaris han aplaudit la idea de la jove, però altres la consideren desgavellada. Sobretot algun sanitari que ho ha vist.