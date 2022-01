Barcelona és una ciutat plena de vida i de colors. I no ho diem nosaltres, sinó la infinitat de fotos que en podem trobar i en què s'aprecien multitud de tonalitats. Així, des de Catalunyapress hem fet una recopilació d'algunes fotos que, a més de permetre'ns descobrir la ciutat en una mena d'excursió virtual, ens ompliran de joia i de ganes de calçar-nos unes bones esportives i sortir a recórrer-la a peu sense esperar ni un minut més.





PARC GÜELL





Parc Güell /@Pixabay





Per començar, és clar, havíem de triar una obra d'Antoni Gaudí, i és que si hi ha un arquitecte que hagi omplert de color Barcelona ha estat ell. A continuació, deixem una fotografia del mirador del Parc Güell, on a més del blau del cel es ven molts colors de la roda cromàtica al mosaic del seu banc de formes ondulades. I, per si amb aquesta imatge no n'heu tingut prou, us en deixem una altra a continuació.





Mosaic del Parc Güell /@Pixabay





SAGRADA FAMÍLIA





Mosaic de la Sagrada Família /@Pixabay





Seguim amb obres de Gaudí, ara apropant-nos amb aquesta imatge al temple de la Sagrada Família. Des de fora pot passar desapercebut, però per dintre també té molts colors. En aquesta rosassa, per exemple, predominen els verds i els blaus.





Cristallera de la Sagrada Família /@Pixabay





I els verds i blaus no són els únics colors protagonistes a la Sagrada Família, ja que en altres punts de la catedral guanyen importància altres com el vermell, tal com es pot veure a la foto de la vidriera que us acabem de mostrar.





TIBIDABO I BARCELONA





Vistes des del parc d'atraccions Tibidabo /@Pixabay





Marxem ara fins al parc temàtic del Tibidabo, perquè és un altre dels llocs de Barcelona on més colors podem trobar. A més dels de les seves atraccions, ja que per exemple la sínia ens regala un arcoiris amb els seus seients, des d'allà podem apreciar el color de la ciutat: rosa. Barcelona es rosa. Aquest color s'estenen sobre els edificis i el cel des de les alçades.





EL PORT AL CAPVESPRE





Tarda al port de Barcelona /@Pixabay





Si el rosa és el color del dia, un matí qualsevol de l'hivern, també ho és del capvespre. Com a exemple, aquest des del port de la ciutat.





VESPRADA DES DELS BUNKERS DEL CARMEL





Bunkers del Carmel /@Catalunyapress





I seguim amb el rosa. Perquè rosa és, també, el capvespre que es pot veure si ens aventurem a descobrir el búnquer antiaeri del barri del Carmel. Allà, amb vistes al mar i a les muntanyes d'una vegada, el cel es tenyeix de rosa quan cau la tarda.





SANT JORDI





Una rosa /@Pixabay





En aquesta ocasió no parlem d'un lloc sinó d'un dia. Un dia, el de Sant Jordi , que se celebra cada 23 d'abril i que inunda Barcelona de vermell pel munt de roses que es venen i es regalen.





TORRE AGBAR





Part de la Torre Agbar de Barcelona /@EP





I després del vermell podem destacar el blau i el grana. I no només perquè siguin els colors del principal equip de futbol de la ciutat, el Barça, sinó perquè també amb ells s'il·lumina a les nits la Torre Agbar.





CAMP NOU





L'estadi del FC Barcelona /@Pixabay







Com dèiem, el blaugrana és el color no només de la Torre Agbar sinó també del Barça. I no hi ha millor lloc que el Camp Nou per presenciar-ho.





MAR I HOTEL W





Port Vell /@Pixabay





No podem deixar de banda el blau, perquè encara no hem parlat del que ens regala el mar. A la platja, al port i als edificis que s'han aixecat al seu voltant com l'hotel W, que, a més, torna a presumir de color rosa quan es posa el sol.





L'hotel W/@Pixabay





FONT DE MONTJUÏC





Font màgica de Montjuïc /@Pixabay





Si volem descobrir Barcelona a través dels seus colors no podem oblidar-nos de visitar la font màgica de Montjuïc. Amb el seu espectacle nocturn, ens regala uns quants minuts de llums de colors que, a més, s'acompanyen de música.





LA BOQUERIA





Mercat de la Boqueria /@Pixabay





Finalment, entre els llocs més típics de Barcelona trobem el mercat de la Boqueria , situat a meitat de la Rambla. I, com no podia ser d'una altra manera, aquest lloc també contribueix a fer fora de color la ciutat.