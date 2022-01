Renfe i el Patronat de Turisme Girona Costa Brava col·laboren per fomentar l'ús del tren

Col·laboració de Renfe i Patronat de Turisme Costa Brava /@EP





Renfe i el Patronat de Turisme Costa Brava han signat un conveni per renovar la seva col·laboració a la promoció turística de la demarcació de Girona , així com per a la promoció del tren com a mitjà de transport per visitar la zona i per estimular l'activitat congressual i d'esdeveniments .





En un comunicat, Renfe ha indicat aquest dijous que l'acord l'han signat el vicepresident del patronat, Jaume Dulsat, i la directora general de Renfe, Sonia Araujo, a la Fira Internacional del Turisme (Fitur) celebrada a Madrid.





Renfe aplicarà descomptes als esdeveniments vinculats amb el turisme de negocis, fires i congressos, mentre que el Patronat de Turisme promocionarà a les seves activitats el tren d'Alta Velocitat per al seu ús com a mitjà de transport al corredor Madrid-Barcelona-Girona-Figueres Vilafant , així com en els serveis de Llarga Distància.