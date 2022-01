Una dona reuneix una família amb el seu gos perdut sis anys abans

Captura del vídeo de Pepa Tenorio /@ lapepatenorio













Una usuària d'Instagram ha compartit amb tots els seus seguidors una bonica història i ha ressaltat la importància de posar xip als gossos. Gràcies a això, aquesta dona ha pogut reunir un animal amb la família després d'haver estat sis anys separats: el can es va perdre el 2015.





Pepa Tenorio va explicar a través de xarxes socials com va passar tot. Ella anava pel carrer quan es va trobar amb un gos i, com que tenia un lector de microxips, s'hi va acostar per veure si l'animal estava registrat.







En veure que així era, va trucar al veterinari i llavors va descobrir que el gos, Daci, constava com a perdut des de l'any 2015. Van decidir avisar la seva família, que no van trigar a contactar amb Pepa per poder reunir-se amb la seva mascota .





El gos, realment, pertanyia a un home que va morir. Però ho va fer sense deixar de buscar Daci ni un sol dia. Ara seran els seus fills els que tinguin cura d'aquest gos de vuit anys que en fa sis de perdut i sol. Però, pel que expliquen a les xarxes socials, estan decidits a fer-lo oblidar aquest temps i compensar-s'ho amb molt d'amor.