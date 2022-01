CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

@Catalunyapress





Bona tarda lectores i lectors!





Ja som a divendres, i des de Catalunyapress avui no us proposarem cap pla de cap de setmana ni cap activitat, encara que amb la imatge que us hem posat sembla que la cosa vagi de surf... El que us venim a recordar amb aquesta foto és que, com fan aquestes dues persones amb la seva taula de padlesurf, hem de trobar l'equilibri perfecte a les nostres vides per mantenir-nos drets.





Pot ser equilibri entre vida personal i professional, equilibri quant a termes econòmics i felicitat o l'harmonia entre allò que s'ha de fer i allò que un vol fer. Així, amb una proporció assenyada de cada part, tal com passa a la foto, ens mantindrem drets i aconseguirem remar... fins i tot quan la mar estigui moguda!





Potser els vindria bé a Aragonès i Lambán fer una mica de padlesurf ... Amb això, us deixem amb el nostre podcast informatiu:









LES 4 NOTÍCIES DEL DIA