CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Bona tarda lectores i lectors!





Acomiadem el mes gener per donar la benvinguda a un febrer amb gust de... carnestoltes! Tot i que encara falten uns dies per a la celebració, aquest dilluns s'ha anunciat que un dels carnavals més famosos de Catalunya segueix en peu.





Exacte, es tracta de les desfilades de Sitges, que aquest 2022 estaran focalitzades a la façana marítima per garantir espais amplis que evitin aglomeracions de públic. Encara que l'Ajuntament i la Comissió del Carnaval ja van anunciar al novembre un canvi de recorregut amb motiu de la pandèmia, ara han consensuat un nou itinerari amb més presència a la zona marítima.





Les carrosses circularan pel passeig de la Ribera en direcció Castelldefels fins a l'església de la Punta, on faran la volta per recórrer de nou la mateixa via des del costat muntanya. La rua només farà un petit tram final per carrers del nucli, sense arribar al Cap de la Vila.





D'altra banda, com a mesures Covid també s'haurà de portar mascareta, no es podrà beure ni menjar a la desfilada i hi haurà com a número límit 125 participants a cada comparsa amb un màxim de 41 carrosses.





Ara us deixem amb el podcast informatiu:













