CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

Bona tarda lectores i lectors!





Avui, dia 2 de febrer, no podíem passar sense fer un petit homenatge o esment a totes les Candeles, Candelàries o "Candes", ja que en aquesta jornada se celebra el seu Sant. I com és tradició... avui també és l'últim dia per treure el pessebre o les decoracions nadalenques de les cases d'aquells que volen allargar una mica més l'ambient de les festes.





Si ens centrem a Catalunya, a la ciutat de Valls aquest dimecres es viu com el dia gran de les festes Decennals, en honor a la Mare de Déu de la Candela. Des de primera hora del matí els elements del seguici festiu han sortit al carrer per commemorar la festivitat, que se celebra cada deu anys.





El context de pandèmia ha condicionat l'ofici a l'església de Sant Joan Baptista, que ha programat tres misses per esponjar l'assistència. Tot i això, el temple ha quedat petit a les onze del matí coincidint amb un dels moments més emocionants de la jornada: l'enlairament dels pilars de les dues colles castelleres locals.





Amb tot, ara us deixem amb el nostre podcast informatiu:









