CATALUNYAPRESS T'INFORMA - BUTLLETÍ INFORMATIU

@Catalunyapress









Bona tarda lectores i lectors!





Acabem setmana amb aquesta preciosa imatge de la posta de sol des del mirador de la Cornisa, a Teià, amb vistes a la ciutat de Barcelona i la costa del Maresme. Per arribar a aquest racó màgic tan sols s'ha de caminar una hora seguint un camí ample o per als més "còmodes" també s'hi pot arribar amb cotxe. Un molt bon pla per a aquest cap de setmana! I no t'oblidis de fer una foto i compartir-la perquè ja veieu que és espectacular...





Amb això, us deixem ara amb el nostre podcast informatiu:













LES 4 NOTÍCIES DEL DIA