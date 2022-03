Putín, el “petit” gran aniquilador d'ucraïnesos

El president de Rússia, Vladimir Putin @ep





La invasió de Rússia i la guerra que ha provocat estan arribats a un punt tan gran que més d'un milió de persones s'han vist obligades a marxar del seu país en unes condicions més que lamentables. Els bombardejos continus i els atacs indiscriminats a la població civil són cada vegada més sagnants. Tot i això, l'exèrcit ucraïnès i la població, en un gran nombre, han sortit al carrer per defensar el seu país amb les poques armes de què disposen per defensar-se, i que necessiten urgentment. Aquest és un panorama realment dramàtic que compta amb la solidaritat de la Unió Europea , els Estats Units i molts altres països del món, que estan ajudant per impedir l'avenç i la massacre de l'exèrcit rus.





Aquest dijous, la Xina s'oferia com a mediador en el conflicte, però sembla que l'oferiment -és més un posat que una oferta ferma- no ha agradat a la UE, als EUA, ni tampoc al mateix Putin. La Xina vol erigir-se en l'àrbitre del conflicte i exercir un rol de país “bo”. Juga un doble paper: s'ofereix de mediador, però alhora s'absté en la resolució de l'ONU, al text del qual deplorava l'agressió russa contra Ucraïna i demanava a Moscou que posi fi i retiri immediatament i sense condicions les seves tropes del país veí . Els països que van votar en contra van ser: Rússia, Bielorússia, Síria, Corea del Nord i Eritrea . Aquest últim va ser l'únic dels països africans que pertanyen a les Nacions Unides que va votar en contra i que va sorprendre més d'un. No és estrany, perquè les relacions que manté el dictador eritreu amb Putin són excel·lents i la seva col·laboració “empresarial” també. Rússia ven gran quantitat d'armes a aquest govern autoritari. Com podeu comprovar, els dictadors sempre van junts i s'entenen perfectament. Entre els països que es van abstenir estan entre altres la Xina, l'Índia i el Pakistan, dos poders nuclears. A més, quatre països d'Amèrica Llatina: Cuba, Bolívia, El Salvador i Nicaragua també s'hi van abstenir.





L'actitud de la Xina no és casual, gratuïta, ni sincera, senzillament està aplicant - com molts d'ells, no és l'únic país - la realpolitik , malgrat que forma part - o potser per això- de l'associació de països més poderosos dins de les economies emergents conegut amb el nom BRICS . Qui ho integren? Rússia, Xina, Brasil, Índia, i Sud-àfrica . S'entén ara les relacions entre aquests països? La Xina és una gran economia que va ampliant el poder territorial i econòmic. Ho fa de manera discreta. Un dels exemples -hi ha més-: ja fa uns quants anys que es fa amb grans extensions de terrenys a Sud-àfrica, cosa que vol dir que en un obrir i tancar d'ulls, serà la gran “terratinent” de la zona i propietària de gairebé tots productes naturals, que no són pocs, especialment minerals estratègics.





El grup de països que conformen el BRICS representen el 20% de la inversió mundial, agrupa el 43% de tota la població mundial i produeix més d'un terç de la producció mundial de cereals. Tot i que els BRICS han tingut uns anys de crisi per discrepàncies entre alguns dels seus membres, han tornat a renéixer amb força.





Índia està practicant un doble joc a la guerra d'Ucraïna : omet referir-se a la invasió russa i s'absté en la votació del Consell de Seguretat i l'Assemblea General de l'ONU, el que és vist com un suport vetllat al Kremlin. Mentre està intentant l'equilibri amb Rússia, tampoc vol enfadar Biden. Un pas injustificat posaria en perill el seu paper dins del Quad, l'aliança dels Estats Units, el Japó i Austràlia, la funció de la qual és frenar el furor expansionista de la Xina per la regió Indo-Pacífic. És clar que en el punt que es troba la situació, finalment, l'Índia haurà de deixar de fer malabarisme per mantenir el seu equilibri en la contesa, els ho exigiran.





Alguns països es pregunten S'està consolidant un tàndem de dues potències: la monetària (Beijing) i la militar (Moscou)? Totes dues aspiren, cadascuna a la seva manera, a tenir dret a intervenir en cas d'un canvi a l'ordre geopolític que actualment està encarnat pels EUA i Occident.





Mentre creixen els interessos econòmics, geopolítics i de líders que volen escenificar el seu poder, milers de persones estan sent massacrades per l'exèrcit rus, a les ordres d'un criminal anomenat Putin. Una situació que ha posat de manifest diverses coses: la unitat dels països europeus i la seva implicació a ajudar Ucraïna. La solidaritat de la gent amb qui pateixen els efectes de la guerra i el coneixement de persones sense escrúpols que ni pensen, ni senten el patiment dels altres





Si la guerra no es para, malgrat els esforços i la dignitat dels ucraïnesos, això pot acabar molt malament. Putin ha deixat veure la seva veritable cara: un petit gran aniquilador .