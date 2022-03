El B-Travel acollirà per primera vegada la jornada Acave Travel Market /@EP







El saló B-Travel, que tindrà lloc de l'1 al 3 d'abril al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona , acollirà per primera vegada la jornada Acave Travel Market, organitzada per l'Associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (Acave).





En un comunicat aquest dilluns, la institució firal ha explicat que la jornada, que se celebrarà el primer dia, posarà l'accent a la seguretat i destins com Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Croàcia, Extremadura, Formentera, Eivissa, La Palma i Navarra es presentaran a una sèrie d'agències de viatge.





L'objectiu és que aquestes agències les puguin incorporar al seu portfoli comercial amb la participació, entre d'altres, del conseller de Turisme i Esports del Cabildo Insular de La Palma, Francisco Raúl Camacho.





Barcelona Activa organitzarà una nova edició del B-Travel Job Market Place, un espai d'oferta i recerca de feina, així com de networking. L'agència de desenvolupament local de l'Ajuntament de Barcelona ha preseleccionat els candidats, elegits segons els perfils sol·licitats per les empreses participants.





També hi haurà l'espai B-Industrial, àrea del saló que posa en valor el patrimoni industrial com a destinació turística, i es desenvoluparan les Jornades Professionals de Turisme Industrial, on es presentaran projectes i productes.





Aquests comptaran amb la presència de la Federació Europea d'Associacions de Patrimoni Industrial i Tècnic (E-FAITH), el patronat de turisme Costa Blanca d'Alacant i les diputacions provincials de la Corunya, Almeria, Lleó, Segòvia o Terol, entre d'altres.





El saló de turisme comptarà amb 100 expositors directes, en representació de més de 500 empreses, a 6.500 metres quadrats de superfície expositiva.