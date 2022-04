La votació de l'ONU sobre Rússia deixa retratats a alguns països

Aquest dijous, l' Assemblea General de l'ONU va votar suspendre Rússia del Consell de Drets Humans de l'ONU en senyal de represàlies per les violacions i els abusos greus i sistemàtics que han realitzat en la seva invasió d'Ucraïna. La matança perpetrada contra civils a la ciutat de Bucha no sembla que sigui un fet aïllat, sinó una pràctica habitual de l'exèrcit rus.





Cadàvers a l'estació de tren de Kramatorsk @ep





Un dia després, una nova massacre contra civils a l'estació de tren de Kramatorsk, en què van morir més de cinquanta persones i tres-centes van resultar ferides. Una acció que demostra fins a quin punt està disposat a arribar Putin als seus atacs a la població civil i que no li importa res la vida dels ucraïnesos. Vol la seva rendició i si no, com s'està veient, anihilació total. Putin ambiciona el territori per fer-se amb l'alberga a les entranyes i la posició estratègica.





L'assemblea de l'ONU té 193 països membres. D'ells 93 van votar a favor de la suspensió, 24 van votar-hi en contra i 58 es van abstenir. Són significatius, però no sorprenents, els 24 països que han votat en contra de la sanció: Rússia, Nicaragua, Cuba, Xina, Bolívia, Síria, Bielorússia, Iran, Vietnam, Algèria, Burundi, Centreàfrica, Congo, Corea del Nord , Eritrea, Etiòpia, Gabon, Kazakhstan, Kirguizistan, Laos, Mali, Tadjikistan, Uzbekistan i Zimbabwe . Tots aquests països són un exemple claríssim de democràcia, llibertat, respecte pels drets humans i els mitjans de comunicació plurals. Ningú no té cap dubte que això és així. La “col·laboració” de Rússia amb aquests països és molt important i la lleialtat sense fissures al “cap” sempre és de total fidelitat.





A l'apartat d' abstencions , és a dir, nedar i guardar la roba, destaquen entre altres països, tots també “democràtics”: Brasil, Mèxic, Egipte, el Salvador, Iraq, Jordània, Kuwait, Índia, Aràbia Saudita, Sud-àfrica, Tunísia, Uganda, Emirats Àrabs i Qatar . En aquest darrer país "democràtic" se celebrarà a finals d'aquest any el Mundial de Futbol, on per cert no participarà la selecció russa en ser exclosa per la FIFA. Una votació la de dijous passat que ha deixat bé de clar que per sobre de les persones hi ha els interessos econòmics i geopolítics dels seus dirigents, que no de la seva població. Les morts de milers de persones innocents solen dir els criminals que són “danys col·laterals”, sense que s'immutin per això. “Després de la conducta de cadascú depèn el destí de tothom”, afirmava Alejandro Magno.





La invasió de Rússia a Ucraïna ha deixat al descobert el pitjor i el millor de les persones i dels governants mundials que cada dia veuen, escolten o llegeixen les atrocitats que està duent a terme l'exèrcit . Això no és una guerra, és una massacre. Ho és perquè s'està atacant les persones, majoritàriament, dones, nens i gent gran, com a mesura de pressió perquè es rendeixin. Una estratègia miserable i que defineix qui dirigeix aquesta massacre.





Tant els països que han votat en contra de la resolució com els que s'han abstingut són un clar exemple de dictadors sense escrúpols –tots els dictadors no en tenen– i els partits que els donen suport també. A Espanya, hi ha algunes formacions que veladament -de dretes i d'esquerres- no es pronuncien o ho fan justificant allò injustificable. Per què serà? Interessos crematístics pel mig? És possible.





En una situació com la que s'està vivint, la condemna a les accions de Rússia hauria de ser unànime , indiferentment de les ideologies de cadascú: les matances que estan duent a terme no han de quedar impunes, per més que la mare Rússia els hagi omplert les butxaques a uns quants. "Aquells que tenen el privilegi de saber tenen l'obligació d'actuar", solia dir Einstein





Per cert, davant de l'actitud de Qatar, per què no se suspèn el Mundial de Futbol? Doncs per això tots deduïm.