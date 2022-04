Una parella compra una hamburguesa al McDonald's i es troba un insecte gegant dins

McDonald's a Milton Keynes @twitter





Una parella que va demanar un McDonald's perquè "els tornés la vida" després d'una gran nit de festa, però res no va acabar com pensaven. Cathy Suzuki, de 25 anys, i la seva parella Craig van ordenar pollastre cruixent estil casolà i una hamburguesa triple amb formatge d'un McDonald's a Milton Keynes (Regne Unit) a través d'UberEats.





La parella va dividir el menjar, que va costar 18,80 lliures esterlines, i va partir l'hamburguesa de pollastre en dos perquè tots dos poguessin menjar alguna cosa, informa The Sun. Però mentre ho feien, una enorme i esgarrifosa bestiola va sortir d'entre l'hamburguesa.





Cathy, que viu a Milton Keynes, va optar per un dinar per emportar del popular lloc de menjar ràpid perquè se sentia "malalta i horrible" després de beure la nit anterior. "Honestament, em sento tan malament", va dir Cathy. "¿Com no es va adonar el personal? El pitjor és que demanem alguns canvis a les nostres hamburgueses, i per això s'haurien d'haver fet fresques".



Cathy estava en un estat d'incredulitat perquè no podia entendre com el personal podia passar per alt l'insecte gegant. Després de mirar la criatura, Cathy va pensar que podria haver estat una arna perquè estava "peluda".





McDonald's va reemborsar ràpidament el seu menjar després que la parella, que dirigeix una agència de màrqueting digital anomenada Swiftly Social, els cridés l'atenció. En una declaració compartida amb Mirror, un portaveu de McDonald's va dir: “La seguretat alimentària és molt important per a nosaltres. Posem gran èmfasi en el control de qualitat, seguint estàndards rigorosos per evitar imperfeccions, i per això lamentem escoltar l'experiència d'aquest client”.