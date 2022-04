Les principals destinacions turístiques espanyoles tanquen el 2022 superant els nivells prepandèmia

La Taula del Turisme ha mostrat la seva satisfacció amb les dades turístiques registrades aquesta Setmana Santa que a moltes destinacions espanyoles han superat nivells prepandèmia. L'organització turística espanyola ha assegurat que moltes empreses han facturat per sobre del 2019, tot i que ha advertit que els costos també han estat més grans.





El president de la Taula del Turisme d'Espanya, Juan Molas, ha confirmat que aquesta Setmana Santa l'ocupació en hoteleria al nostre país ha rondat entre el 80 i el 90% a pràcticament totes les destinacions turístiques espanyoles, amb més de dos milions de passatgers de trens i més de 57.000 vols durant aquests dies festius.





Tot i això ha advertit que els costos han augmentat "de forma significativa", sobretot a causa de l'increment dels preus de l'energia o l'alimentació , cosa que provoca que "el compte d'explotació de les empreses no sigui el mateix en el 2019".





"Hem facturat igual o per sobre de l'any 2019, però també els costos han augmentat significativament", ha assegurat el president de la Mesa del Turisme en una entrevista a Antena 3 recollida per Europa Press.





Les perspectives del sector són positives per als propers mesos, ja que es preveu una temporada de primavera “francament bona”. Tots els mercats europeus registren bones xifres de reserves, especialment els mercats britànic, alemany i francès, a la qual cosa se suma la recuperació de destinacions més llunyanes.





El sector turístic espanyol confia que la pèrdua del mercat turístic rus, a causa de la guerra a Ucraïna, sigui compensat amb l'arribada de turistes d'altres regions del món i "sinó hi ha cap altre esdeveniment extraordinari negatiu", aquest serà l'any de la recuperació definitiva turística sobretot el turisme nacional.





Molas ha reconegut que el turisme de negocis encara se'n ressent i no tindrà una recuperació consistent fins al segon semestre de l'any o començaments de l'any 2023. La contractació d'aquest tipus de turisme va més lenta degut en part a la implantació del teletreball i les reunions telemàtiques, que han reduït de manera important els viatges de negocis de moltes empreses espanyoles.





MÀ D'OBRA QUALIFICADA





Molas ha recordat que, malgrat que el sector privat ha realitzat grans inversions econòmiques en programes de formació , la veritat és que al sector turístic espanyol li costa trobar mà d'obra qualificada, per això ha reclamat mesures adequades al Govern.





Segons ha explicat, a zones amb el turisme assentat al llarg de tot l'any, les illes o la zona del Llevant espanyol el problema de mà d'obra és menor perquè hi ha plantilles fixes, “però a altres zones de Catalunya, Costa Brava, Costa Daurada o Costa del Sol hi ha una demanda de personal que no arriba a cobrir”.





Per això el president de la Mesa del Turisme ha alertat que es pot produir escassetat de personal qualificat en hostaleria i en hoteleria a diverses zones turístiques espanyoles durant els pics de temporada alta del proper estiu a partir del 10 de juliol i fins a començaments del mes de setembre.