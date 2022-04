Detenen un home per robar i el deixen lliure perquè és cec /@Pixabay

Aquest dilluns, un home que havia estat detingut a Còrdova (Argentina) per robar va quedar en llibertat perquè és cec. Segons la Justícia de la ciutat, aquest fet s'ha de tindre en compte durant tot el procés penal.

Segons la jutgessa Patricia Farías, diu el portal A24, "si bé aquesta persona ha aconseguit superar barreres, no s'han d'invisibilitzar altres barreres físiques, estructurals, culturals i socials que segueixen existint i que, en condicions de tancament, s'intensifiquen".



Per a ella, "el possible risc d'influència i consegüent entorpiment de la investigació pot ser resguardat amb una altra mesura menys gravosa com ho és, per exemple, la prohibició d'acostament", va afegir la camarista a la seva resolució.

Això sí, per estar en llibertat i no a la presó provisional, l'acusat ha de complir unes regles, com evitar entrar en contacte amb la víctima i els testimonis o “ abstenir-se de realitzar qualsevol acte que pugui obstaculitzar l'avenç de la investigació cap al descobriment de la veritat".