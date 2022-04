Multen un home perquè l'ombra del cotxe estava ocupant una plaça per a discapacitats

Un pare afirma que va rebre una multa d'estacionament després que l'"ombra del cotxe" envaís una plaça de pàrquing per a discapacitats, segons publiquen diversos mitjans britànics. El jardiner Matthew Cole va quedar "atònit" després de rebre una multa de 65 lliures (77,53 euros) després d'estacionar el seu vehicle davant d'una oficina de correus Blackheath a Lewisham (Regne Unit).





Matthew, un jardiner que treballa per compte propi, va rebre una carta setmanes després, dient que havia estacionat il·legalment fora al març. Les fotos que li va enviar l'Ajuntament de Lewisham mostren el seu automòbil familiar Ford platejat estacionat en una badia sense marcar al costat d'una plaça per a discapacitats senyalitzada. Les fotos mostren que només l'ombra del vehicle ocupa la plaça contigua.





Imatge compartida per Mathew Cole





Després de rebre l'avís del càrrec de sanció, Matthew va apel·lar la multa, argumentant que no hi havia un rètol de discapacitats al costat de la badia on estava estacionat. Però el consell va rebutjar la seva queixa i es va aferrar a la seva afirmació que va estacionar en un lloc reservat per a discapacitats a l'oficina de correus de Blackheath a Lewisham.





“És absurd”, va dir Matthew a MyLondon . “ No hi ha senyalització on vaig estacionar i les fotos que em van enviar només mostren l'ombra del meu automòbil a la plaça per a discapacitats . Portava la meva filla a un partit de futbol i hi havia aparcat abans sense problema", explica l'afectat.