Deu monuments imprescindibles que has de conèixer si visites Tarragona

Una ciutat sorprenent on es pot descobrir una civilització mil·lenària. Sopar sota les voltes del circ romà, perdre's pels carrerons del nucli antic on es conserva intacta l'essència de la ciutat medieval o fer un vermut immers en més de 2.000 anys d'història. Aquest és l'autèntic Patrimoni de la Humanitat de Tarragona! Un patrimoni fet de monuments transcendentals per la història, de racons capaços de traslladar-nos a èpoques romanes, medievals, modernes i modernistes; però també un patrimoni fet de persones, d'històries humanes, de petits moments, d'emocions...





1. Catedral i Museu Diocesà









La Catedral , dedicada a Santa Tecla, es troba aproximadament al mateix lloc que el temple romà. El Fòrum provincial, seu de l'Administració pública de la província Tarraconense del s. I, s'estructurava en dues places a diferents alçades; la superior (recinte de culte) estava envoltada d'un pòrtic, del qual queden restes notables al claustre de la Catedral. En posició axial s'aixecava una aula, que s'ha identificat com a cel·la d'un grandiós temple de culte a l'emperador. La Catedral es va començar a construir al segle XII en estil romànic, es va seguir en gòtic i es va consagrar el 1331, però va quedar inacabada a causa de la Peste Negra. La façana, amb la gran portalada i la rosassa, és una de les imatges més emblemàtiques de la ciutat. Entrant pel claustre podeu visitar el Museu Diocesà i el retaule de Santa Tecla. L'escultura del claustre és un dels conjunts més remarcables de la plàstica romànica a Catalunya, data de finals del segle XII i principis del XIII. Pel que fa al Museu Diocesà, destaquen especialment les col·leccions d'art religiós d'època medieval i moderna procedents de Tarragona i de la diòcesi; retaules, escultures de pedra o tallades en fusta, orfebreria, forja, tèxtil, ceràmica, etc.





2. Maqueta de Tàrraco (MHT): una reconstrucció de la ciutat romana









L'accés a la Maqueta de Tàrraco és gratuït, observar aquesta maqueta us ajudarà a entendre com era la ciutat romana. El model mostra la ciutat al segle II dC, en el moment de la seva màxima expansió i apogeu. Va ser realitzada a escala 1:500 i té unes dimensions de 18m3, convertint-se així a la segona maqueta del món romà més gran d'Europa, només superada per la de Roma.





Horaris :





dilluns: 9.00 h – 15.00 h

de dimarts a divendres: 9.00 h – 21.00 h / dissabte i diumenge: 10.00 h – 15.00 h





3. Amfiteatre romà (MHT)









Edifici de forma oval construït al segle II prop del mar, les grades del qual es van excavar a la roca. L'amfiteatre fa 109,5 per 86,5 metres en total i tenia capacitat per a uns 14.000 espectadors. Al seu interior se celebraven les lluites de gladiadors amb feres i també les execucions públiques. L'any 259 van cremar vius el bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi. Al segle VI es va construir al seu interior una basílica visigòtica, sobre la qual es va aixecar l'església medieval de Santa Maria del Miracle.







4. Pretori i Circ romans









El circ era l'edifici destinat a les carreres de cavalls i carros i es trobava entre la Via Augusta i el Fòrum provincial. Tenia una forma allargada amb uns 325 metres de llarg i fins a 115 d'amplada, i es calcula que tenia una capacitat de 30.000 espectadors. El circ de Tarragona es va construir al segle I i té la particularitat de trobar-se dins de la ciutat, per la qual cosa té unes característiques arquitectòniques especials. Està considerat entre els circs més ben conservats d'Occident, malgrat que una part de la seva estructura segueix amagada sota vells edificis del segle XIX. El Pretori és una torre d'època romana que allotjava les escales que permetien el pas des de la ciutat baixa fins al Fòrum provincial, amb què està comunicat per passadissos subterranis. És un dels angles del gran rectangle de la plaça del Fòrum provincial. Al segle XII es va convertir en el palau dels reis de la corona d'Aragó i posteriorment a la presó.







5. Balcó del Mediterrani









És al final de la Rambla Nova, a uns 40 metres sobre el mar i permet una visió privilegiada del Mare Nostrum, el port de Tarragona, la platja del Miracle i l'amfiteatre. És un lloc molt estimat pels tarragonins, on conflueixen tots aquells que, passejant, tocaran ferro (tocar ferro). La barana té una forma inconfusible i es diu porta sort a qui la toca.







6. Fòrum provincial









Al segle I, amb la pacificació de la zona, l'exèrcit romà va deixar lliure la Part Alta, que es va monumentalitzar amb tres terrasses situades de forma escalonada. Al nivell mitjà es va situar la plaça del Fòrum provincial, centre polític i administratiu de la província tarragonina. Es tractava d'una gran plaça porxada, avui ocupada per desenes de cases i carrers. Actualment es poden observar restes dels pòrtics als edificis de l'Antiga Audiència (torre sud-occidental), a la plaça del Pallol (porta, volta i pilastres de l'antic Beaterio), a la plaça del Fòrum (mur angular) i al Pretori (torre sud-oriental amb portes, voltes i pilastres).





7. El Serrallo









El barri típic de pescadors, on se subhasta a la tarda el peix que es pesca durant tot el dia. Es tracta d'una àrea pintoresca, amb personalitat pròpia i amb restaurants amb encant, on degustar els millors peixos i mariscs de Tarragona.









8. Les platges de Tarragona









Són reconegudes per la seva sorra fina i de color daurat. Tenen un pendent molt suau que permet caminar dins l'aigua o nedar sense riscos. La seva ubicació geogràfica privilegiada convida a gaudir d'un clima temperat durant tot l'any.

















Passeig principal de Tarragona amb més de 150 anys d'existència i el nombre més gran de botigues modernes, integrades en un espai arquitectònic únic pels seus edificis i la seva història.





9. La Rambla Nova

















Des de la seva fundació, el comerç és un sector important a l'economia de Tarragona. En els darrers anys, el comerç majorista ha pres un fort impuls, tant per la presència de cadenes de fora de la ciutat com per l'organització i la renovació de l'oferta genuïnament tarragonina. El gran avantatge que ofereix Tarragona és que les compres es poden fer a peu per les diferents zones de vianants, o per la Rambla Nova, veritable artèria de la ciutat, que abasta des de la molt transitada plaça Imperial Tárraco, principal nòdul viari de la ciutat , fins al balcó del Mediterrani.





Al llarg de la Rambla Nova i pels carrers adjacents podeu gaudir dels acollidors petits comerços, amb un ampli ventall de botigues i serveis. Podeu trobar bancs, joieries i tota mena de botigues tradicionals que venen moda, calçat, complements, etc. Al casc antic (Part Alta), en un marc molt adequat, algunes botigues conserven restes al seu interior. Molts dels establiments són antiquaris. També podeu trobar joiers excepcionals de disseny i reconeguts mestres a l'art de treballar matèries precioses.





La majoria de comerços tradicionals de Tarragona s'han agrupat sota la marca La T de Tarragona , per tal de promocionar-se i oferir conjuntament serveis i ofertes. VIA T Tarragona-Shopping és una zona comercial que ofereix la possibilitat de comprar a l'aire lliure i on participen les botigues del centre de la ciutat (de la plaça Imperial Tàrraco al balcó del Mediterrani i de la Part Alta al Fòrum local).





10. Mercat Central de Tarragona









Si voleu comprar productes frescos i de temporada en un ambient molt típic, heu de visitar els mercats de Tarragona. El Mercat Central, situat a poca distància de la Rambla Nova, és un important edifici modernista (Josep M. Pujol, 1915).