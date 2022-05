Manifestació a Barcelona al Dia del Treballador | @ep





Unes 2.200 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana , han participat aquest diumenge al migdia a Barcelona a la manifestació conjunta de CC.OO. i UGT de Catalunya pel Dia dels Treballadors , una xifra que ascendeix a 8.000 participants segons els dos sindicats convocants.





Ambdues organitzacions han compartit el lema ' La solució: pujar salaris, contenir preus, posar fi a les desigualtats ' i han celebrat una mobilització sense restriccions després de dos anys de pandèmia de coronavirus.





La manifestació ha començat a les 12 a la plaça Urquinaona i els participants han recorregut la Via Laietana amb càntics de ' No a la precarietat ' i 'Sense dones no hi ha lluita obrera', i també han portat pancartes de rebuig a la guerra a Ucraïna .





El secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha destacat que aquest diumenge 1 de maig se celebra un Dia dels Treballadors en què les condicions laborals "són millors" que els anys anteriors, cosa que atribueix a la lluita sindical.





En declaracions als periodistes abans de participar a la manifestació a Barcelona, ha assegurat que la reforma laboral ja ha donat els primers resultats optimistes: "El primer trimestre, a Catalunya la contractació indefinida total ha crescut un 80%", i entre els menors de 30 anys ho ha fet en un 100%.





Per la seva banda, el secretari general de CC.OO. Catalunya, Javier Pacheco, ha reivindicat aquest diumenge pel Dia dels Treballadors la capacitat del sindicalisme per generar espais de negociació i diàleg social i garantir "una nova cultura al món del treball".





En declaracions als mitjans abans de participar a la manifestació de Barcelona , ha destacat que aquest diàleg social ha permès "incrementar el salari mínim interprofessional com mai a la història d'aquest país", així com millorar les condicions dels pensionistes i aprovar la reforma laboral.