Nova Zelanda reobre fronteres a turistes espanyols

Les autoritats de Nova Zelanda han reobert aquest dilluns les seves fronteres als turistes vacunats o que presentin una prova negativa de coronavirus , sempre que procedeixin de països amb exempció de visat, entre els quals hi ha Espanya.





El ministre de Turisme neozelandès, Stuart Nash, ha indicat que s'espera que milers de passatgers arribin als aeroports d'Auckland, Wellington i Christchurch durant la nova fase del pla de reobertura al país, un dels quals va imposar mesures més estrictes per contenir la pandèmia.





"Avui suposa una fita per als visitants d'altres mercats clau de l'hemisferi nord com els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, Corea del Sud, el Japó, Singapur, Malàisia, el Canadà i altres, que poden pujar en un avió per venir", ha destacat , segons ha recollit el diari 'The New Zealand Herald'.





El Govern neozelandès, que va posar en marxa el seu pla de reobertura al febrer, ha confirmat aquest dilluns 6.726 casos de coronavirus, amb un total de 943.428 contagis i 713 morts des del començament de la pandèmia.