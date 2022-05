Prendre el sol per l'anus, una nova moda que preocupa els metges

Des de seure sobre una olla d'aigua bullint per vaporitzar la vagina fins a pondre ous de jade, les tendències de "benestar personal" que involucren els genitals no semblen voler morir. Ara, l'imaginari col·lectiu ha afegit una nova moda a la llista: intentar bronzejar-se el perineu.





Sí, vas sentir bé. En els últims mesos, el nou mètode de "cura personal", també conegut com "prendre el sol per l'anus", ha començat a guanyar impuls, principalment gràcies a alguns influencers a les xarxes socials les fotos i vídeos de les quals s'han tornat virals.

















Aparentment, un vídeo d'Instagram de l'usuari @ra_of_earth va aparèixer primer a l'octubre, mostrant tres homes completament nus ficats al llit cap amunt, amb les natges cap al cel, per absorbir alguns raigs. "En només 30 segons de llum solar al teu anus, rebràs més energia d'aquest node elèctric del que rebries en un dia sencer estant fora amb la roba posada", asseguren els influencers al vídeo.





Després va arribar una altra adoradora del sol del darrere, @metaphysicalmeagen, que va compartir una foto de si mateixa prenent el sol al perineu més tard a l'octubre. "El bronzejament del perineu és una antiga pràctica taoista que es va originar a l'Extrem Orient", va escriure a la publicació d'Instagram, explicant que en la religió, el perineu (o Hui Yin) es diu la "Porta de la vida i la mort" ” i “és una porta d'entrada on l'energia entra i surt del cos”.





Segons Meagan, els beneficis de prendre el sol al perineu són extensos. Ella diu que "enforteix els òrgans", "manté la salut i la longevitat", "ajuda una libido saludable i una energia sexual equilibrada" i pot promoure "un millor somni", entre altres coses.





“La meva experiència amb l'exposició al sol al perineu ha estat profunda”, afirma. “He estat practicant això des de fa uns quants mesos. Començo el meu dia amb 5 minuts de sol al perineu i em sento amb energia durant hores. Ja no confio al cafè per obtenir energia per començar el meu dia perquè obtinc la meva energia del sol. També dormo millor i requereixo menys hores de son degut a l'impuls de l'energia general”.





L'OPINIÓ DELS METGES





Tot i això, aquesta moda és considerada una estupidesa pels professionals: "Com a dermatòleg, no puc recomanar cap exposició al sol sense protecció solar", assegura a Health.com Nazanin Saedi, director del Jefferson Laser Surgery and Cosmetic Dermatology Center. “Aquestes àrees, igual que altres àrees del cos, necessiten protecció solar i la roba tendeix a proporcionar-la”, assenyala.





David E. Bank, fundador del Centre de Dermatologia, Cirurgia Cosmètica i Làser de Mount Kisco, va un pas més enllà: “ En realitat és perillós ”, explica. “Aquesta pell és particularment sensible”. Amb el temps, podria resultar en un major risc de càncer de pell , afegeix. Ambdós metges assenyalen que no hi ha evidència científica que recolzi que aquest comportament promogui una mena de benestar, que es pot aconseguir a través d'altres opcions més segures com "relaxació, meditació i atenció plena", diu el Dr. Saedi.





I si està realment preocupat per la seva ingesta de vitamina D, és possible que vulgueu considerar prendre una vitamina, sense exposar totalment al sol. "La quantitat recomanada de vitamina D és fàcil d'obtenir d'una dieta saludable o de suplements", diu a Health Anna Karp, DO, dermatòloga de NYU Langone Health.