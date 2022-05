Contra qualsevol barbàrie

Tots sabem que amb alguna freqüència i de forma sobtada, es desencadena el que és atroç i terrible. Són els desastres naturals. Però hi ha extraordinaris danys produïts per éssers humans i als quals no ens hem d'acostumar mai. Són evitables i són conseqüència de la indiferència pels dolors aliens, i per permetre qualsevol mitjà per aconseguir el que es vol.





La Segona Guerra Mundial va començar amb una invasió, una guerra no declarada que es va anar expandint brutalment. En activar-se una conflagració bèl·lica, s'ignora que se superposen múltiples conflictes socials i individuals, sovint confosos. Que ningú sigui 'bo del tot' no impedeix que hi hagi víctimes i botxins. I que la decència ens porti a estar amb les víctimes. Avui dia, la invasió d'Ucraïna evidencia la necessitat de modificar el sistema de seguretat europeu. Seria possible abandonar l'OTAN, sufragada en un 70% pels Estats Units, i formar un exèrcit de la Unió Europea? No ho sé, tant de bo, però un amic competent en la matèria em diu que potser els nostres néts ho poden veure, però no nosaltres.





Imatge de fitxer de la invasió d'Ucraïna @EP





Al seu llibre Contra Hitler i Stalin (Aliança) , l'historiador José María Faraldo parla de la resistència moderna com un producte de l'extensió de la guerra a la societat sencera, de la guerra total com a objectiu i mitjà. Ell s'atura a la resistència organitzada, que defineix com a acte conscient que busca objectius polítics i amb caràcter militar: entre l'oposició a les dictadures pròpies i el combat contra l'ocupació aliena. Una història que balla entre el mite i la distorsió.





En tot cas, qui aposti pel civisme, la democràcia i l'Estat de Dret no pot si més no rebutjar qualsevol dictadura, amb independència de les consignes que emeti. Resulta significatiu, explica Faraldo, que els totalitaris d'entreguerres –ja fossin comunistes, feixistes o ultranacionalistes– quan actuaven com a resistència, acudien a un llenguatge de liberalisme individualista: no només per la pàtria o pel proletariat, també per l'individu. En aquest text s'explica detalladament de la gran diversitat entre si dels grups de resistència.





Cal saber que l'URSS es va reservar el Bàltic i la Finlàndia en el seu pacte amb els nazis. L'ocupació dels països bàltics va ser seguida d'un ràpid procés de sovietització, en què es van dissoldre organitzacions de tota mena i es va activar una enginyeria decidida social. Al juny de 1941, desenes de milers de persones van ser tretes de Lituània i desplaçades cap als Urals, Kazakhstan i Sibèria. Per la seva banda, després de considerar Luxemburg com a territori 'originàriament alemany' ( Ur-deutsch ), els nazis van deportar cap a l'est milers i milers dels seus habitants i els van substituir per alemanys del Tirol meridional. Faraldo, traductor del rus i del polonès, subratlla que la pressió social dels soviètics va ser encara més gran que la dels nazis. Per què?, perquè “al contrari que els invasors alemanys, la distinció entre indígenes i soviètics, entre resistents i col·laboracionistes era molt més difícil de fer. Qualsevol podia ser un enemic”.





Pel que fa a la Resistència francesa, es calcula que va estar composta per mig milió de persones: “Cal reconèixer que en un país que aleshores comptava amb uns quaranta milions d'habitants, la Resistència no va ser un fenomen de masses”. La majoria dels francesos estaven desolats i desmoralitzats, de manera que la mera idea de resistir era una bogeria per a ells, sense cap possibilitat de tirar endavant.





El destí probable de tot resistent era ser detingut, torturat, afusellat. Jean Moulin, un antic prefecte, va ser un dels principals herois de la Resistència francesa. Va rebre a Londres instruccions del general De Gaulle i va aconseguir reunir els nombrosos grups de la resistència, de ideologies molt diferents, en una sola i forta organització: el Conseil National de la Résistance (CNR). Capturat per la Gestapo el juny de 1943, va ser assassinat després de ser torturat salvatgement i no revelar res del que se li exigia.





Mort i violència van acompanyar sempre les resistències. Adolf Liebeskind, un dels líders de la Resistència jueva a Cracòvia, va afirmar amb tota convicció: “No hi ha marxa enrere en el nostre camí. Seguim el camí de la mort”. Aquesta insòlita afició em porta a connectar amb el general gallec Millán-Astray i el seu esquinçat Visca la mort! , la dels altres i la pròpia. El no-res, el desraó.





Cal estar sempre preparats i disposats contra tot el que es presenta com a suposadament imparable i ens instal·la a la barbàrie de la força bruta.