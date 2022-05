Una dona de les Canàries ha passat 30 anys amb una gasa a l'interior del seu abdomen

@unsplash





Trenta anys, vuit mesos i 28 dies. És el temps que Aurora (nom fictici) va viure amb una gasa dins del seu cos. Se la va deixar oblidada l'equip mèdic que li va practicar una cesària l'1 de setembre de 1987 a l'Hospital General de Fuerteventura i se la van extreure al mateix complex el 29 de maig de 2018. Durant aquestes tres dècades, va patir sagnats, molèsties abdominals. , fins i tot, un diagnòstic de sospita de càncer gastrointestinal, finalment descartat. La biòpsia va revelar que aquest cos estrany que s'havia degradat al seu interior fins a formar una massa esfèrica amb un pes de 900 grams era una compresa quirúrgica, segons recull Facua - Consumidors en Acció.





Segons informa Canarias Ahora , d' elDiario.es , la justícia ha xifrat en 25.000 euros la indemnització que ha de pagar el Servei Canari de Salut (SCS) a l'afectada, en una sentència que ja és ferma. Després d'una negativa inicial, l'administració pública va acabar admetent la seva responsabilitat en el procediment de reclamació patrimonial i la mala praxi en la intervenció quirúrgica realitzada quan les competències en matèria sanitària requeien a l'extint Institut Nacional de Salut (Insalut).





L'administració negava seqüeles psicofísiques i danys morals





L'SCS va fixar la seva proposta d'indemnització en 3.737,82 euros, una quantitat molt allunyada dels 142.846 euros que sol·licitava la pacient, que va portar el cas als jutjats a través dels advocats Yeray Álamo i Begoña Bonisu . L'administració negava l'existència de seqüeles psicofísiques i dels danys morals, i reduïa els perjudicis als propis de l'operació a què va haver de sotmetre's Aurora , que aleshores tenia 68 anys, perquè li extraguessin la gasa; als dies impeditius des de la intervenció fins a l'alta mèdica (gairebé dos mesos), ia una " lleugera " afecció estètica, la cicatriu d'una incisió practicada a la mateixa àrea que la cesària.





En la sentència, dictada a principis de març i ja ferma, en no haver estat recorreguda per cap de les parts, la magistrada titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Las Palmas de Gran Canària, María Olimpia del Rosario , estima parcialment el recurs presentat per l'afectada contra la resolució de l'SCS que va xifrar en 3.737,82 euros la indemnització. En la seva argumentació, ia diferència del que sosté l'administració sanitària, la jutgessa considera que sí que s'ha d'apreciar un dany moral. " És evident la incertesa i el desconcert a què se sotmet una persona amb un diagnòstic inicial de càncer ", recull la resolució.





Tot i això, a l'hora de fixar la quantia de la indemnització en 25.000 euros no desglossa quines quantitats corresponen a cadascuna de les pretensions de la demandant i es remet a pronunciaments previs sobre assumptes similars del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia, del de Castella i Lleó o de l'Audiència Nacional en concepte de dies impeditius, dies d'intervenció, cirurgia, perjudici estètic i danys morals. Amb el sistema de valoració de danys i perjudicis causats en accidents de circulació com a barem " merament orientatiu i no vinculant ", la sentència considera que l'import és " ajustat a dret " en vista de les circumstàncies concurrents en aquest cas.





Sense comptatge i sense estudis de diagnòstic d'imatge





L'informe elaborat per un expert en valoració del dany corporal a petició de la reclamant al·ludia a la manca de la diligència exigida del personal sanitari que va atendre Aurora a l'Hospital General de Fuerteventura el setembre de 1987. Aquesta pericial recorda que les intervencions quirúrgiques exigeixen un " compte minuciós " de les gases o compreses que s'utilitzen durant l'operació. Hi ha d'haver una tasca de comprovació per verificar que s'ha retirat tot el material de què s'ha disposat. Si no és així, la cirurgia “ no es pot donar per conclosa fins que no s'aconsegueixi identificar la gasa o compresa extreta ”.





Segons consta a la documentació clínica que obra en aquest procediment, dues ecografies realitzades a Aurora en un centre privat els anys 2003 i 2004 van detectar la presència d'un cos estrany d'aproximadament 3,5 centímetres a la cavitat abdominal. Des d'aquell moment i fins a l'abril del 2018, la data en què els serveis mèdics de l'hospital van decidir intervenir quirúrgicament la pacient en constatar un " increment considerable " de la mida d'aquest cos, l'assistència dispensada a aquesta ciutadana majorera per part de la sanitat pública canària no va ser, segons el pèrit de part, l'adequada.





L'informe presentat juntament amb la reclamació exposa que, malgrat la situació clínica que patia la dona, que presentava sagnats vaginals freqüents, no se li va realitzar fins a l'abril del 2018 cap estudi " fidedigne " de diagnòstic d'imatge (com un TAC o una ressonància) per detectar l'origen de les seves malalties, ni es van associar " míniament " amb la cesària practicada el 1987. Quan li van extreure la gasa (la intervenció va ser realitzada el 29 de maig de 2018), la seva mida gairebé s'havia quadruplicat, dels 3,5 centímetres detectats a les ecografies de 2003 i 2004 als 12 centímetres.





Els advocats, "satisfets"





Els advocats de la pacient reclamaven prop de 13.000 euros per les seqüeles “ físiques i psicofísiques ” provocades per la intervenció per extreure la gasa; 90.000 per la “merma significativa en la qualitat de vida”, i 40.000 pels danys morals. " A causa del material quirúrgic oblidat en la intervenció de cesària ", l'afectada va haver de " suportar durant trenta anys un quadre clínic crònic de molèsties abdominals difuses, sensació de cos estrany, trastorns digestius " i, " una vegada establert el diagnòstic inicial de tumor de GIST (estroma gastrointestinal), el patiment psíquic que suposa conèixer que pateix un càncer (fins que es va extreure la tumoració i es va comprovar que no era tal) ”, deia la reclamació.





Tot i que la indemnització " s'allunya força " de la petició inicial, Yeray Álamo , advocat d'Aurora, es mostra satisfet amb la sentència. No es va poder provar que aquesta gasa fos la causa que determinés altres malalties que patia la pacient. Encara que la quantitat sigui menor que la que demanàvem, la veiem ajustada a dret, s'ajusta a la jurisprudència, a les resolucions d'altres tribunals sobre casos similars ”, afirma.





El lletrat reconeix la dificultat de valorar " el dany diari " que ha patit l'afectada com a conseqüència d'aquesta gasa oblidada durant tres dècades a la seva cavitat abdominal i apunta que la decisió no desglossa per conceptes la quantia de la indemnització, per la qual cosa, de el seu tenor literal no es pot determinar quina part correspondria al dany moral ocasionat a la pacient.