La guerra a Ucraïna i les pimes

A finals del mes d’abril, el govern espanyol s’ha vist obligat a retallar la previsió de creixement del PIB per 2022, passant del 7% al 4,3%. Les causes principals adduïdes per l’executiu a l’hora de fer aquestes rebaixes són la invasió de Rússia a Ucraïna, l’encariment de les matèries primeres (especialment de l’energia) i els problemes en les cadenes de subministrament. A tot aquest escenari, s’hi afegeix que tenim xifres d’inflació mai vistes des de 1985 i preocupants restriccions sanitàries a algunes ciutats de la Xina.





Durant els dos anys llargs que portem de pandèmia, moltes pimes han vist reduïdes les seves vendes i han incrementat fortament el seu endeutament, per la qual cosa s’ha debilitat notablement la seva estructura financera. A principis de 2022, abans de l’esclat de la guerra d’Ucraïna, les expectatives per l’economia eren obertament positives donat que, a nivell sanitari, la pandèmia semblava estar per primera vegada sota control. La variant Òmicron, molt més infecciosa que les anteriors, però menys letal, havia trobat una població amb un elevat índex de vacunació i els metges començaven a pensar que la pandèmia es podia començar a tractar com una endèmia.





L’inici de la guerra a Ucraïna, el 24 de febrer d’enguany, va significar un cop molt dur, no només a nivell humà, sinó també econòmic. Aquest conflicte bèl·lic ha comportat distorsions econòmiques molt importants que estan afectant al conjunt de l’economia i, especialment, a les pimes. En concret, els costos de l’energia s’han disparat a nivells mai vistos anteriorment, tot evidenciant un excés de dependència europea al gas rus. A més, els preus dels aliments i de molts altres productes han augmentat substancialment, tot apuntant una nova escalada dels costos de les matèries primeres, que ja s’havia iniciat amb força durant l’any 2021.









Bandera d'Ucraïna onejant a l'oblast d'Ivano-Frankivs'ka @unsplash







Per primer cop, els experts comencen a dir que la inflació no serà merament conjuntural, com s’havia repetit fins ara per part de les autoritats monetàries, sinó que no es preveu que baixi fins el 2024. Si a aquest fet li afegim les previsions d’alentiment de l’economia (el PIB espanyol només ha crescut un 0,3% el primer trimestre de l’any 2022), podríem arribar a tenir un dels escenaris més indesitjats pels economistes, l’estagflació -estancament i inflació-.





En aquest escenari s’hi han d’afegir les distorsions de la cadena de subministrament, tot destacant que el preu dels contenidors marítims s’ha multiplicat gairebé per 7 des de l’inici de la pandèmia i que hi ha escassetat d’algunes matèries primeres i altres bens industrials.





El resultat és que moltes pimes, que ja arribaven afeblides a aquesta situació, hagin de fer front a una conjuntura molt complexa. Moltes d’elles no poden traslladar als preus l’increment dels seus costos, amb la qual cosa veuen disminuïts els seus marges. D’altres, han vist reduït de forma important la demanda dels seus productes. Cal recordar que les pimes són el motor principal de la nostra economia, tot aportant el 62,2% del PIB i el 72,4% de l’ocupació. Són un element clau per garantir els llocs de treball i la competitivitat del país.





Per tots els motius comentats anteriorment, un dels problemes principals als que s’enfronten les pimes en el moment actual són les necessitats de tresoreria. A més, moltes d’elles hauran de començar a tornar a partir d’ara els préstec ICO que van rebre durant la pandèmia. En aquest context és imprescindible que s’apliqui estrictament la llei de morositat, qüestió que representaria una injecció d’oxigen en forma de liquiditat per moltes empreses.





Les nostres pimes tenen, a més, un problema endèmic de manca de dimensió. Segons un informe que s’ha elaborat des de PIMEC, fonamentat en un exercici descriptiu sobre l'evolució de la rendibilitat de la pime industrial catalana al llarg del període 2009-2018, la rendibilitat és creixent a mesura que augmenta la dimensió de l'empresa. En concret, la comparació en termes de rendibilitat segons la ràtio “Resultat Abans d'Impostos / Patrimoni net” és d'un 2,4% per les micros, d'un 5,6% per les petites i d'un 9,7% per les mitjanes empreses. A més, una dimensió més gran d’una pime també afecta positivament en la seva capacitat per captar talent, per innovar, per internacionalitzar-se i en una major capacitat financera.





Els governs farien bé de prendre mesures fiscals i reduir la burocràcia per fomentar que les pimes puguin créixer i assolir una dimensió més favorable que ajudi a millorar la seva competitivitat i la de la nostra economia.