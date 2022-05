Diversos passatgers són rebuts per familiars a la Terminal 4 de l'Aeroport Adolfo Suárez-Madrid Barajas, a 30 de desembre de 2021, a Madrid.- Arxiu @ep







L'Agència de Seguretat Aèria de la Unió Europea (EASA) i el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) han eliminat la recomanació de l'ús obligatori de mascaretes a aeroports ia bord d'un vol, alhora que han assenyalat que la màscara és una de les millors proteccions contra la transmissió de COVID-19.





Així ho han estipulat després de l'actualització aquest dimecres que han fet al voltant de les mesures de seguretat sanitària per als viatges aeris. L'actualització del Protocol conjunt de Seguretat i Salut a l'Aviació té en compte els últims desenvolupaments a la pandèmia i, en particular, els nivells de vacunació i la immunitat adquirida naturalment, i el consegüent aixecament de les restriccions en un nombre creixent de països europeus . A més dels canvis respecte a les màscares, ja que les recomanacions inclouen una relaxació de les mesures més estrictes sobre les operacions aèries, cosa que ajudarà a alleujar la càrrega de la indústria mentre es mantenen les mesures apropiades, segons EASA/ECDC.







"A partir de la setmana que ve, les mascaretes ja no hauran de ser obligatòries en els viatges aeris en tots els casos, alineant-se àmpliament amb els requisits canviants de les autoritats nacionals de tota Europa per al transport públic. Per a passatgers i tripulacions aèries, aquest és un gran pas endavant en la normalització dels viatges aeris.No obstant això, els passatgers han de comportar-se de manera responsable i respectar les eleccions dels altres al seu voltant.I un passatger que està tossint i esternudant hauria de considerar seriosament fer servir una màscara facial, per a tranquil·litat dels que estan asseguts a prop”, ha assegurat el director executiu d'EASA, Patrick Ky.





El director de l'ECDC, Andrea Ammon, ha afirmat que les actualitzacions al Protocol de Seguretat han brindat als viatgers i al personal d'aviació un millor coneixement dels riscos de transmissió del SARS-CoV-2 i les seves variants.





Si bé els riscos persisteixen, hem vist que les intervencions no farmacèutiques i les vacunes han permès que les nostres vides comencin a tornar a la normalitat. Si bé ja no es recomana l'ús obligatori de mascaretes en totes les situacions, és important tenir en compte que, juntament amb el distanciament físic i una bona higiene de mans, és un dels millors mètodes per reduir la transmissió”, ha explicat.





Les noves recomanacions sobre l'ús de mascaretes entraran en vigència a partir del 16 de maig de 2022. Tot i això, les regles per a les mascaretes en particular seguiran variant segons l'aerolínia més enllà d'aquesta data. Per exemple, els vols cap a o des d'una destinació on encara es requereix l'ús de màscares al transport públic han de seguir fomentant l'ús de màscares, segons les recomanacions.





Una dona protegida amb mascareta arriba amb el seu equipatge a la Terminal T1 de l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas el dia de la seva obertura i de les fronteres d'Espanya.- Arxiu @ep







Els passatgers vulnerables han de seguir usant-la independentment de les regles, idealment una mena FFP2/N95/KN95 que ofereixi un major nivell de protecció que una màscara quirúrgica estàndard.





També insten els passatgers a observar les mesures de distanciament en àrees interiors, fins i tot a l'aeroport, sempre que sigui possible. Però els operadors aeroportuaris haurien d'adoptar un enfocament pragmàtic sobre això: per exemple, haurien d'evitar imposar requisits de distanciament si és molt probable que condueixin a un coll d'ampolla en un altre lloc en el viatge del passatger, especialment si no s'exigeixen a nivell nacional o regional en altres països