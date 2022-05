El ministre Subirats “escenifica” la candidatura d'Ada Colau

Aquest dissabte, les “bases” de BComú demanaven a l'alcaldessa que fos de nou el cap de llista a les properes eleccions municipals que se celebraran d'aquí a un any. La petició va ser realitzada en una assemblea en què van participar 222 persones de les quals, 221 van votar a favor i només es va produir una abstenció. El que es podria anomenar una votació a la búlgara , com no podia ser d'una altra manera. Per cert, molts dels assistents són persones de confiança que “treballen “a l'ajuntament i altres institucions públiques, és a dir el que s'anomena “estómacs agraïts” que no volen perdre la ganga.





El ministre d'Universitats, Joan Subirats @ep





El mestre de cerimònies de l'assemblea va ser el ministre d'Universitats i mentor de la Colau, Joan Subirats , que ha posat en escena que Colau ha d'optar a un tercer mandat per culminar la transformació de Barcelona que està en marxa i afegim nosaltres, que tant disgusta la majoria de barcelonins, amb els seus famosos pilots, línies grogues i reducció de carrils entre d'altres.





La posada en escena - ben estudiada-, i el valedor/presentador han estat una estratègia de màrqueting de les ments pensants que serveixen a la líder del partit per explicar com és de Colau per al futur de Barcelona , - què dic, de Catalunya i Espanya-. Per això les seves bases, 222 persones, l'escullen per la búlgara. Una petita referència és que Colau no hi era present -casualment- perquè era de viatge a Alemanya. La “sorpresa” de les votacions se les va haver de comunicar el seu marit i estrateg a l'alcaldessa que, casualitats de la vida, aquest mes havia de comunicar la seva intenció d'optar al tercer mandat, tal com havia contestat les preguntes dels periodistes sobre si es tornaria a presentar. Així que, aquesta setmana, màxim l'altra, Colau ha de confirmar que després del clam de les nombroses bases sí que serà la candidata.





Després de l'escenificació de dissabte, ningú dubta que no es presenti, cosa que confirma que una vegada més que l'encara alcaldessa s'ha saltat el codi ètic del seu partit respecte als càrrecs públics , en què limita els mandats dels mateixos a dues legislatures consecutives. Però és clar, van posar una clàusula en què definia que podrien optar a un tercer mandat sempre que es produeixi un procés de discussió i validació ciutadana. Ciutat vol dir l'assemblea del seu partit? Si això és així, és l?actuació especial que s?ha realitzat aquest dissabte. Són uns genis de les matemàtiques i del compliment del seu codi ètic, que s'ho salten en força ocasions. Especialment en els conflictes d'interessos quan es refereixen a familiars de regidors per a càrrecs de confiança, i després volen una plaça fixa al consistori presentant-se a les oposicions. Un exemple de l'esquerra més revolucionària moderna





Resulta curiós que Joan Subirats , pare polític de Colau, hagi presentat l'acte a la búlgara, quan en el seu exercici de ministre se'l denomina com l'absent , perquè fins avui no se'l coneix propostes significatives per al sector, i la seva aportació als consells de ministres és més aviat escassa, per no dir gairebé nul·la. Però això forma part dels ministres que Colau mana a Madrid, cas de Manuel Castells.





Per cert, el grup de calumniadors que BComú té treballant les xarxes socials per intoxicar i acusar els mitjans de publicar notícies falses i de ser “condemnats” a publicar rectificacions d'aquestes “falsedats” que ells diuen i que són mentida. facin mirar perquè són ells els que menteixen sense el més gran escrúpol. perquè es creuen impunes. Però que sàpiguen que la por només la tenen ells, és clar. a perdre les seves gangues a les administracions. Que s'assabentin que ningú ens taparà la boca per moltes mentides que vagin publicant , perquè el compliment de la llei és per a tots, Avís per a navegants, estimats, que alguns som periodistes de la transició,