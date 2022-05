Espanya, entre les quatre principals destinacions per als turistes el 2022

Fotos de recurs d'una turista fent-se fotos a la Puerta del Sol, a Madrid.- @ep







Espanya se situa com la quarta destinació principal per als turistes el 2022, per darrere de Suïssa, amb els Estats Units i el Regne Unit ocupant el primer i segon lloc, respectivament, segons un informe de l'Institut Econòmic de Mastercard.













L'estudi, que recull informació clau sobre la situació actual del turisme a 37 mercats, destaca que l'evolució positiva de la pandèmia i la tornada a la normalitat a gran part del món, a excepció d'algunes zones d'Àsia-Pacífic, han impulsat les reserves de viatges.





Així, a finals d'abril, les reserves globals de vols per oci van superar els nivells del 2019 un 25% a finals d'abril, mentre que els de curta distància van augmentar un 25% i els de mitjana un 27%.





A més, les reserves de vols de negocis a nivell global van superar els nivells d'abans de la pandèmia per primer cop al març, amb un creixement de dos dígits a la llarga distància a l'abril. La tornada a loficina va ser un factor determinant.





Creuers, autobusos i trens veuen un fort repunt de la despesa el 2022, a mesura que es relaxen les restriccions pel Covid. La despesa global en creuers va créixer 62 punts percentuals des del gener fins a finals d'abril, encara que es manté per sota dels nivells del 2019.





Els autobusos han recuperat el nivell previ a la pandèmia, mentre que la despesa en bitllets de tren per passatger es manté un 7% per sota. A més, els viatges amb cotxe per carretera mantenen el seu atractiu, amb una despesa en peatges i lloguer d'automòbils que van augmentar gairebé un 19% i un 12%, respectivament.





L'estudi també assenyala que els viatgers gasten més en experiències que no pas en objectes durant la major part de l'any, ja que la despesa experiencial està ara un 34% per sobre dels nivells del 2019.





Les àrees que presenten els augments de despesa més grans són bars i clubs nocturns (72%) i parcs d'atraccions, museus, concerts i altres activitats recreatives (35%).