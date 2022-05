Cuba, de la frustració a la desesperança

La guerra provocada a causa de la invasió d'Ucraïna per la Federació Russa ha relegat a segon o tercer pla altres situacions conflictives i/o dramàtiques que hi ha a diferents àrees del nostre planeta. Per posar un exemple i salvant les distàncies: si fa un parell de mesos no ens hagués arribat la notícia d'un fet fortuït, la terrible explosió que hi ha hagut a l'Havana, que ha causat nombrosos morts i ferits i ha deixat amb els budells a l'aire a l'aire. recentment rehabilitat hotel Saratoga, ningú no s'hauria acordat en aquests moments de Cuba, un país profundament lligat al nostre per nombroses raons.









La més gran de les Antilles ha estat un dels països més perjudicats per pandèmia del cóvid-19, ja que ha obligat a interrompre durant dos interminables anys l'activitat de la seva principal font de riquesa que avui dia és el turisme. Cancel·lats o reduïts a casos d'estricta necessitat els viatges, la infraestructura turística va quedar paralitzada i l'immens col·lectiu de persones que de manera directa o indirecta es beneficiaven d'aquesta activitat en el desemparament més absolut. Van tenir a més les autoritats cubanes que atendre la repercussió de la pandèmia al propi país i dedicar-hi els magres recursos disponibles, cosa que va permetre aconseguir una vacuna de producció nacional que ha anat sent aplicada a la població, sembla que amb resultats raonablement positius.







Encara que en més de seixanta anys de permanència el règim cubà ha patit diferents crisis i encara es recorden les conseqüències de la més recent, l'enfonsament de l'univers socialista i del seu curiós i extravagant mercat comú -el COMECON o CAME-, la provocada per el coronavirus està sent devastadora. A això hi han contribuït diverses concauses, encara que bé és cert que la fragilitat del sistema econòmic predisposava que el país patís amb molta més gravetat que altres qualsevol circumstància adversa. En recordem algunes: obstinació del règim a mantenir un sistema fortament centralitzat que deixa en mans de l'Estat alguns dels sectors productius més importants (el turisme, en mans del hòlding econòmic de les Forces Armades), manca d'incentius realment motivadors a la iniciativa privada, absència d'estímuls a la productivitat, kafkià sistema monetari que obliga a utilitzar diversos tipus de moneda –l'anomenada “nacional”, que no serveix pràcticament per a res, el dòlar, ahir prohibit, avui autoritzat, el pes turístic o CUC, aparegut i desaparegut com el Guadiana- i, en definitiva, un panorama caracteritzat per l'escassetat absoluta de béns de primera necessitat, tot això ha portat la societat cubana, i molt en particular la joventut, a desconfiar del futur que l'espera.





Ningú somia que això hagi de millorar, perquè ja no hi ha qui confiï en un sistema que funciona de mal en pitjor des de fa més de mig segle sense cap propòsit d'esmena. Aquesta situació s'ha agreujat encara més a conseqüència de la generalització de la comunicació digital i de la telefonia mòbil, amb la fallida del rígid monopoli mantingut pels mitjans de comunicació, tots oficials. Ara mateix l'Estat ja no és capaç d'evitar que de l'estranger arribin notícies dels estàndards i les formes de vida i de Cuba en surtin d'altres que parlen sobre la indigència econòmica i política que pateix la seva ciutadania. La conseqüència és la frustració generalitzada de la societat cubana.





Els antany anomenats pel règim “cucs” -emigrats voluntaris- són ara per a l'Estat “residents a l'exterior” i per als seus familiars a l'interior, el mannà capaç d'atenuar les seves necessitats gràcies a les remeses d'efectiu que en reben (actualment, un dels rubros més importants de l'entrada de divises al país) I són poques les famílies que no tenen algun parent fora de les fronteres de l'illa. Es diu que d'Ucraïna han fugit més de cinc milions de persones a causa de la guerra, però a Cuba no hi ha hagut cap conflicte armat des del 1959 per justificar que més d'un deu per cent de la població hagi abandonat el país i que la resta somiï amb fer-ho. Quan l'única expectativa raonable dels ciutadans és posar peus en pols com més aviat millor, això significa que alguna cosa molt greu està passant.





Si Joaquim Costa va demanar a Espanya “doble clau per al sepulcre del Cid”, els cubans hauran de sol·licitar el mateix per al de la família Castro i la seva desastrosa herència.