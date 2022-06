De la globalització a la microbalització

A Adolfo Salgueiro

Una reflexió a través de la ploma sobre la conjuntura internacional post Ucraïna dins l'esperit d'aquestes tantes agudes notes a què ens té acostumat els dissabtes en aquestes pàgines del ciberespai a qui dedico aquest article.

El sistema Internacional que es configuro amb la fi de la segona Guerra mundial va entrar en definitiva barrena, no perquè al llarg dels anys no hagués patit de crisis conjunturals, sinó perquè en aquests temps, 70 anys després del seu assemblatge i principalment amb la invasió de Rússia a Ucraïna, els fonaments d'aquest vell ordre basat en l'equilibri, la recerca de la PAU permanent i la seguretat internacional a través d'un sistema de seguretat col·lectiva, tal com ho estableix la Carta de l'ONU, basat en el dret internacional, a l'ampliació de les relacions globals i bilaterals i la joia de la corona posterior, la Globalització econòmica com l'eina per a la distensió. El quadre a què està sotmès el planeta demostra que el món no estava preparat per ampliar la interculturalitat, ni per garantir mercats estables basats en normes i molt menys per crear un món multilateral encara dins de la multipolaritat que es dibuixa després de desaparèixer la Unió. Soviètica.

Els organismes internacionals entren en una crisi d'identitat i efectivitat. Aquesta predica que hem sostingut segons la qual el món estava més segur treballant multilateralment es debilita. La Guerra a Ucraïna produeix efectes en cascada que ens obliga a reflexionar sobre les capacitats globals de reaccionar davant de situacions d'aquesta naturalesa. Només n'hi ha prou que la dirigencia Russa parlés de l'ús d'armes atòmiques a causa del conflicte perquè s'esfondressin anys d'esforços per generar una maia de seguretat i de confiança segons la qual el món era encara amb amenaces i guerres focalitzades més segur que ja en aquests. temps. Més difícil la percepció quan estrategs com Henry Kissinger suggereix que Ucraïna cedeixi a part dels seus territoris per assolir la Pau i que el món ha de fer el possible per mantenir l'hegemonia Russa per al balanç de poder global. En altres paraules la invitació és acceptar la força i la presa per la força de territoris fins i tot en litigis pendents que formen part del quadre mundial de controvèrsies limítrofs o territorials pendents. Truqui's aquest Taiwan o aquí més a prop a la nostra regió l'Esequibo.

Semblaria que estem davant del repte de construir una multilateralitat limitada. Enfortir les institucions dels sistemes d'integració planetària i regional és cada cop més complex davant de tanta dispersió ideològica i lluita de poder. El món que viu en riscos concrets necessita més coherència en les seves institucions, però també requereix organitzacions més sòlides i coherents. Els organismes internacionals són una peça per enfortir un sistema global d'alertes primerenques, de respostes immediates i control de danys per evitar que situacions com la guerra que es viu al centre d'Europa com a conseqüència d'una invasió que no havia d'haver produït en violació de preceptes bàsics del dret internacional. L' Ius ad Bellium com a dret només existeix i encara debatut quan es justifica, sol i quan el seu propòsit és prevenir, o aturar, una catàstrofe humanitària.

El sistema actual es debilita, tant globalment com regionalment. Quina és la sortida?

Per tractar de respondre, llavors, retorno a les meves reflexions de l'anterior lliurament en aquest mateix mitjà. Crec que estem davant d'una nova oportunitat o millor dit una nova necessitat, (contradictori de la ploma d'un diplomàtic), d'una pausa a la globalització, a la multilateralitat buida, als organismes internacionals ineficients i les organitzacions civils disfressades de qualsevol forma però que poc serveixen per ajudar a la creació. un món millor. Aquesta no es decreta, però la realitat està demostrant, independentment de la retòrica, que hi ha saturació, ineficiència i incapacitat per respondre a l'àmplia normativa internacional vigent.

És temps de bolcar-nos a la microbalització entenent aquesta com l'opció Integrar en un tot parcialitats homegenes disposades a mantenir previsibilitat davant d'acords i visió de món ( integració i facilitat de les comunicacions, lliure moviment de mercaderies o extensió dels drets humans). Ja la globalització que hem fet pujar semblés arribar al final. El món es fragmenta en l'àmbit econòmic i polític. Un nou desordre internacional està en ple naixement. Per això, la nova realitat potser és que tornem a allò més elemental, un planeta de like minded , és a dir, que estiguin junts els països que tenen les mateixes causes, les mateixes idees (coalition of the willing) del polític, del comerç, de les relacions internacionals, de l'ambient, dels drets humans, de la integració i pari de comptar de quants temes tenim a les agendes globals. Cal donar una pausa a la hipocresia. Aquesta descoberta.

El món està en una etapa que necessita assemblar-se així mateix i no aquest melange on tots som una mica de tot i al final som tan diferents. Uns estimem la PAU i altres justifiquen les guerres, en submissió, al poder i viure del poder.

Tal com ho referia assenyalant la situació de les Amèriques amb relació a la Cimera, a les aliances regionals han d'estar els que vulguin estar, amb ganes d'unir i construir. Ja les amèriques hauria de ser homogènia, però si no pot ser, que sigui una de múltiples pensaments. Aquest mateix concepte aplicaria per a totes les aliances globals i els organismes internacionals segrestats moltes vegades. La majoria dels països formen part de múltiple organitzacions internacionals s'aproxima a cinquanta per cada país a més sobre els fonaments de més de setanta mil instruments normatius internacionals.

Cada visió de món assumint la pròpia responsabilitat. Que cada govern s'encarregui de mantenir els seus pobles contents. Mentrestant, així com a la vida real que cada visió tingui el seu Club i que hi siguin els que se senten a gust. Per ballar tango se'n necessiten dos, sincronitzats. Per mantenir, per exemple en aquest continent harmonia i que les relacions entre els estats funcionin es requereix més transparència i que cada país s'avoqui així mateix i decideixi qui són els seus veritables amics amb què estan disposats fer causa comuna.