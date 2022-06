Un senglar fa una volta pel Passeig Marítim de Badalona

Senglar trobat al passeig marítim de Badalona | @totbadalona

El que va començar sent un problema a la zona de Collserola i als barris de la part alta de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, ha acabat arribant fins a la costa catalana. Els senglars s'estan convertint en una mena de pandèmia i, no només a Catalunya , sinó a molts llocs de l' Estat espanyol. Les darreres setmanes, els casos es multipliquen i es constaten a través de les xarxes socials amb vídeos gravats pels mateixos ciutadans que es veuen sorpresos per la presència d'aquest animal en un hàbitat que no és el seu.

L'últim cas el vam situar a Badalona, concretament al seu passeig Marítim conegut pels seus veïns com la Rambla , on la nit passada es va passejar un porc senglar buscant menjar entre la zona de bars situats just davant del mar i separats per la via del tren. Al vídeo es pot escoltar com demanen molt de pressa que tanquin les portes d'aquests establiments per evitar problemes, mentre el porc corre desorientat pel passeig completament sol i les persones eviten acostar-s'hi.