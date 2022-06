Salvem Can Sellarès | Twitter

' Salvem Can Sellarès ', associació formada per veïns de Gavà i Viladecans , ha aconseguit portar a la Justícia el Pla de Millora Urbana 01 Can Sellarès on se substituirà el parc del qual actualment poden gaudir tots els veïns per 238 habitatges.

Des de la plataforma ' Salvem Can Sellarès ' es congratula poder portar aquesta transformació de l'aparc per la via judicial i ha volgut donar les gràcies a tots els que han ajudat i posat el seu gra de sorra per poder judicialitzar aquesta causa

El Pla urbanístic consisteix en la construcció d'un espai residencial que constarà de 238 habitatges a quatre illes obertes , 55% seran de protecció oficial (83 de règim concertat, 36 de règim general i 12 de règim especial) i 107 seran de vivenda lliure.

El pla, aprovat pel ple municipal i per la Generalitat a principis del 2015 , pretén remodelar la zona de l'illa delimitada per les avingudes de Gavà, Riera de Sant Llorenç, Mil·lenari i Doctor Fleming.

Aquest projecte ha aixecat butllofes entre els veïns de Gavà i Viladecans des del principi i això ha comportat diferents protestes realitzades des que es va fer públic el projecte de transformació de Can Sellarrès. De fet, des de VOSTRE VEÏNS MUNICIPALISTES Viladecans ja es van oposar rotundament al projecte presentat per l'Ajuntament de Viladecans per a CAN SELLARÉS .

A més, Al teu costat Veïns Municipalistes Viladecans creu que els veïns necessiten espai, un pulmó verd al barri , hem comprovat que hi ha molta activitat veïnal i esportiva, a més entrena a Can Sellarés el Club de Futbol Rayo Viladecans únic equip de Quarta Catalana del Baix Llobregat que segueix jugant en un camp de terra i al que "el nostre" Ajuntament no ha volgut donar una altra solució. La construcció de pisos podria limitar encara més l'espai del camp de futbol, la pista de bàsquet a l'aire lliure la gaudeixen tots els veïns, sense oblidar-nos de la gran piscina descoberta que van deixar “morir”.